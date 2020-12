Vượt tiến độ đại tu tổ máy S2 nhiệt điện Duyên Hải 1

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, sau 61 ngày khẩn trương tu bổ, tổ máy S2, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) đã được hòa điện và đưa vào vận hành vào lúc 6 giờ 43, ngày 2-12, sớm hơn một ngày so với tiến độ được duyệt.

Tổ máy S2 có công suất 622,5 MW là một trong số những tổ máy có công suất lớn nhất cả nước hiện nay. Đây là lần đầu tiên tổ máy S2, nhiệt điện Duyên Hải 1 được đưa vào thực hiện công tác đại tu theo quy định. Trong suốt thời gian thực hiện đại tu, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu cần phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo công tác an toàn cho con người và thiết bị, công tác bảo vệ môi trường…

Việc hoàn thành công tác đại tu tổ máy S2 vượt tiến độ thể hiện sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu tham gia thực hiện công tác đại tu, thể hiện sự phát triển về năng lực, khả năng quản lý vận hành, sửa chữa, làm chủ thiết bị, công nghệ của đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty.

Bên cạnh đó, việc đưa tổ máy S2 vào vận hành vượt tiến độ cũng góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sản lượng điện theo kế hoạch được EVNGENCO1 giao, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã được EVN/ EVNGENCO1 giao.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư là một trong 4 nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải với 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.245MW (2x622,5 MW), sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 7,8 tỉ kWh

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than, thông số hơi cận tới hạn, công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo các chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường do áp dụng các phương pháp lọc bụi, khử NOx và SOx thông qua các thiết bị hiện đại và tiên tiến hiện nay.

Nhà máy được đưa vào vận hành thương mại ngày 18-1-2016. Tính đến hết tháng 11-2020, NMNĐ Duyên Hải 1 đã sản xuất được hơn 32 tỉ KWh điện, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.