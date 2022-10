Đổ xăng ở TP.HCM: Đợi 30 phút được 'đầy bình'

(PLO)- Dù phải chờ đợi mất khá nhiều thời gian song người dân vẫn mua được xăng theo nhu cầu.

Trong chiều tối 10-10, nhiều cây xăng tại quận Bình Thạnh, quận 1, 3, 5, TP.HCM dán biển tạm dừng phục vụ. Trong khi đó, các cây xăng còn mở bán tập trung đông nghẹt người xếp hàng chờ mua xăng.

Khoảng 18 giờ 30, tại một cây xăng trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5), hàng trăm khách chờ mua xăng dồn ùn ứ ở khắp lối ra vào cây xăng. Công an, bảo vệ dân phố phải làm việc cật lực để đảm bảo an ninh trật tự khu vực này. Lượng người chờ đổ xăng liên tục tăng cao, tràn xuống cả lòng đường.

Bên trong cây xăng có ba trụ bơm còn hoạt động, lần lượt hướng dẫn người dân vào đổ xăng. Theo ghi nhận, chỉ cần chờ đợi đến lượt thì có thể được đổ xăng. Tuy nhiên, do lượng người đông nên việc chờ đợi kéo dài đến khoảng 30 phút.

Một xe ôm công nghệ đang đợi đến lượt đổ xăng cho hay những ngày qua, việc đổ xăng bất tiện ảnh hưởng đến các tài xế. Ông hy vọng tình hình sẽ ổn định sớm để người dân yên tâm trở lại công việc.

Theo ghi nhận, dù khá đông người, phải xếp hàng như lần lượt tầm khoảng 30 phút thì mọi sẽ được đổ xăng với mức mua bao nhiêu cũng được và ai cũng chọn đổ đầy bình.

Tương tự, ở một cây xăng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP Thủ Đức, có đến hàng chục người chờ đợi để mua xăng. Cùng thời điểm, cơn mưa lớn khiến nhiều người đợi đến lượt đổ xăng phải dầm mưa một cách vất vả.

Bà Hồng (50 tuổi, ngụ quận 5) cầm một chiếc can chừng 3 lít đến một cây xăng trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) để mua đầy can xăng. Người phụ nữ cho hay do xe máy ở nhà đã hết xăng nên phải mang can đi mua.

“Cỡ nào cỡ hôm nay tôi cũng phải mua được, không là mai khỏi đi đâu luôn. Đây là lần đầu thấy cảnh tượng này, hy vọng là tình hình sớm được giải quyết” - bà Hồng nói.

Một nhân viên cây xăng làm việc tại đây cho biết trong buổi chiều, lượng người đến đổ ở cây xăng tăng đột biến, phải làm việc liên tục. Cây xăng hiện không giới hạn lượng xăng khách mua nên người dân đa phần đến đây đều đổ đầy bình.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

NGUYỄN YÊN