Cho đến chiều tối 1-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân, người dân vẫn chưa tìm thấy chị Nguyễn Thị Hoa (trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), bị lũ cuốn trôi vào ngày 30-10.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm chị Hoa trên dòng nước lũ.

Sau hai ngày xảy ra mưa lũ, đến nay, nước lũ ở huyện miền núi Hương Khê đã rút nhiều, nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy chị Hoa.

Hôm nay, Đoàn công tác Cục CSGT (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục CSGT làm Trưởng đoàn phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm chị Hoa.

Hàng trăm người dân địa phương đã cùng cơ quan chức năng suốt ba ngày nay tỏa đi dọc sông, suối, các khu rừng… nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích chị Hoa.

Nước lũ đang rút xuống, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đi từng khu vườn, đất rừng tìm kiếm chị Hoa.

Nhiều người đang mong “điều kỳ diệu” xảy ra với chị Hoa.

Chứng kiến cảnh hai con nhỏ của chị Hoa là bé Đặng Ngọc Hà (7 tuổi) và Đặng Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) ra nhìn vào dòng nước lũ đang cuộn chảy, khóc, gọi "Mẹ về với con đi mẹ ơi!", nhiều người cũng khóc theo.

Hoàn cảnh chị Hoa thuộc diện hộ cận nghèo, thời gian gần đây chị Hoa đi làm thuê cho một trang trại để có tiền nuôi hai con ăn học.

Trưa 30-10, hai chị em dâu là chị Tống Thị Trang (34 tuổi) và chị Hoa ( cùng trú xã Hà Linh) đi làm công nhân ở một trang trại trên địa bàn huyện Hương Khê trở về nhà. Khi hai chị em đi qua suối Bánh Rán thì gặp nước lũ dâng cao, cuốn trôi.

Thuyền chở quan tài vượt nước lũ ra nghĩa trang an táng em Dũng. Ảnh: CTV.

Cả hai chị em bị nước chảy xiết, cuốn theo dòng lũ. Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm thấy thi thể chị Trang, còn chị Hoa mất tích.

Trong chiều 30-10, nước lũ cũng đã cuốn làm em Nguyễn Văn Dũng (13 tuổi, học lớp 8, trú xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) tử vong. Do đường dẫn ra nghĩa trang vẫn còn bị ngập nên hôm nay (1-11), chính quyền địa phương và người dân phải dùng 10 chiếc thuyền để chở thi hài em Dũng và người thân vượt nước lũ ra nghĩa trang.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, tình hình mưa lũ trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp trong những ngày qua đã làm hơn 5.400 hộ dân ở huyện Hương Khê bị nước vào vườn, trong đó 860 hộ nước vào nhà; 8 trường học, 16 hội quán thôn, 1 bưu điện bị ngập nước.

Hiện chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đang giúp người dân, các trường học dọn bùn đất, khắc phục sau khi nước lũ rút.

