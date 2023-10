Từ ngày 29 đến sáng 31-10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình có mưa lớn, đặc biệt là ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh ngày 31-10, khu vực Hà Tĩnh còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Nước dâng, chảy xiết gây chia cắt đường ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Mưa to đến rất to ở khu vực Hà Tĩnh, đặc biệt ở huyện Hương Khê nước dâng lên quá nhanh, làm ngập hàng trăm nhà dân.

Tuyến quốc lộ 15A qua xã Hà Linh và đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bị ngập sâu nửa mét.

Nước tại các ao, hồ, sông, suối tiếp tục đang lên. Nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt. Nhiều hộ dân đang bị nước cô lập, công tác cứu trợ đang gặp khó khăn.

Con bên thi thể mẹ là chị Nguyễn Thị Hoa- bị nước lũ cuốn.

Ông Ngô Xuân Ninh- Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Tính đến sáng 31-10, mưa lũ trên địa bàn huyện Hương Khê làm hai người chết và một người đang mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ đang diễn ra khẩn trương.

Hai người bị nước lũ cuốn đã tìm thấy thi thể là chị Nguyễn Thị H (29 tuổi, trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê) và em Nguyễn Văn D (học lớp 8, trú xã Hương Thủy, huyện Hương Khê).

Còn chị Tống Thị Trang (34 tuổi, trú xã Hà Linh), bị lũ cuốn khi trên đường đi làm về, hiện đang mất tích.

Chính quyền địa phương cắm biển cấm người, các phương tiện qua lại trên đoạn đường ngập lụt ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Tại “rốn lũ” Hương Khê, mưa lũ đã làm ngập gần 1.900 vườn của hộ dân, trong đó gần 500 hộ nước tràn vào nhà ở và 9 trường học, 18 hội quán thôn, một điểm bưu điện bị ngập. Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị nước ngập, cô lập.

Do nước lũ dâng cao bất ngờ, đêm 30-10, chín công nhân thi công thi công cầu Sơn Lộc (thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam) đoạn qua xã hai xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị cô lập.

Ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Thạch Hà đã chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện tiếp cận hiện trường, huy động người và phương tiện giải cứu chín công nhân.

Do lũ thượng nguồn đổ về nhanh, nước dâng cao, chảy xiết, khu vực các nạn nhân bị mắc kẹt lại nằm tại vị trí giữa hai con sông là sông Già và sông Vách Nam nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp không ít khó khăn. Công an tỉnh Hà Tĩnh, và lực lượng quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí hai ca nô để hỗ trợ lực lượng công an, quân sự hai huyện Thạch Hà và Can Lộc tiếp cận khu vực lán trại, nơi có các nạn nhân bị cô lập và giải cứu được chín công nhân.

Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh nước lũ đang rút chậm.

Tạm ngưng tàu SE3 đoạn từ Hà Nội đến Đồng Lê, Quảng Bình do mưa lũ (PLO)- Do ảnh hưởng của mưa lũ khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh nên ngành đường sắt thông báo thay đổi kế hoạch chạy tàu.

Đắc Lam