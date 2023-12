Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ai Cập

Ai Cập là một trong những nước đầu tiên ở khu vực châu Phi và cũng là một trong những nước Ả Rập đầu tiên quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào đầu những năm 1960 của thế kỉ trước.

Trải qua 60 năm, quan hệ song phương Việt Nam - Ai Cập ngày càng được củng cố và phát triển, cũng như đang tiếp tục mở ra nhiều triển vọng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Nhằm làm sâu sắc mối quan hệ Việt Nam - Ai Cập trong 60 năm qua, thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 2-12.

Bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ả Rập Ai Cập tại Việt Nam cho biết, hai nước Việt Nam - Ai Cập có mối quan hệ truyền thống hữu nghị trong suốt 60 năm, quan hệ hợp tác phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân... Rất nhiều người Việt Nam muốn tới tham quan Ai Cập và ngược lại.

Hai nước có chung quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, luôn kêu gọi hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama chia sẻ về mối quan hệ Việt Nam và Ai Cập nhân chuyến thăm đoàn đại biểu Việt Nam.Ảnh CTV

“Chúng ta cũng luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế Chúng ta vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng và thắt chặt mối quan hệ của chúng ta trên những lĩnh vực cùng quan tâm trong thời gian tới” - Bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama nhấn mạnh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ả Rập Ai Cập tại Việt Nam cũng cho hay, Ai Cập và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực.

Có thể kể đến chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ai Cập năm 2017, Chủ tịch nước Việt Nam cũng thăm chính thức Ai Cập năm 2018, Chúng ta đã ký kết nhiều thỏa thuận, biên bản ghi nhớ và đã thành lập Ủy ban Hỗn hợp liên chính phủ về hợp tác song phương.

Hiện hai nước đang phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 6 của ủy ban này, có thể trong quý I năm sau. Ngoài ra còn có một Tiểu ban hợp tác về Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Ai Cập.

Việt Nam và Ai Cập cũng có nhiều chuyến thăm song phương thành công. Gần đây nhất là chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hồi tháng 7, trong đó hai bên đã ký kết Thỏa thuận Hữu nghị và Hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội của Việt Nam và Thủ đô Cairo của Ai Cập, cũng như Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng trung ương 2 nước. ...

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập hiện đạt gần 600 triệu USD và chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng cao con số này. Điều quan trọng là tiếp tục tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp tại Hà Nội cũng như ở Cairo.

“Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc để tăng cường trao đổi các phái đoàn thương mại, tham gia vào các hội chợ triển lãm thương mại giữa hai nước. Đây là lĩnh vực chúng tôi rất chú trọng trong mục tiêu phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương theo hướng cân bằng cán cân thương mại"- vị Đại sứ nói.

Ngoài ra, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ả Rập Ai Cập tại Việt Nam chia sẻ, rất mong chờ chuyến thăm sắp tới của Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm là quan chức có vai trò quan trọng, cũng là một bộ trưởng rất năng động và chuyên nghiệp. Bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama tin tưởng chuyến thăm sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và hai bên sẽ có các cuộc hội đàm tích cực, hiệu quả thực chất về nhiều chủ đề.

Chuyến thăm của Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là cột mốc quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ai Cập trong những năm tới.

