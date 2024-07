Đoàn lãnh đạo các nước xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25/07/2024 20:02

Ngày 25-7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), cùng thời gian này tại Hội trường Thống nhất (TP.HCM) và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi mãi mãi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu nhiều nước anh em, bè bạn đã đến viếng và có những dòng viết chân tình về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Vương Hỗ Ninh làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Tolstoy Petr Olegovich làm Trưởng đoàn; Đoàn Cộng hòa Cuba do đồng chí Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba làm Trưởng đoàn, đã đến viếng, bày tỏ niềm tiếc sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông đối với gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và toàn thể nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith viết: "Vô cùng thương tiếc và đau buồn không gì có thể so sánh được trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã để lại thành tựu to lớn và sự nghiệp vẻ vang cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.

Chúng tôi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ luôn mãi ghi nhớ công ơn to lớn và sự đóng góp quý báu của đồng chí cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam. Chúng tôi mất đi một người đồng chí kính yêu, một người bạn lớn và gần gũi thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Danh tiếng và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn sống mãi cùng chúng tôi”.

Đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quân đội và nhân dân Việt Nam, Đại tướng Chansamon Channhalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào viết: "Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng xin bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào ngày 19-7-2024. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc và kiên cường của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí đã cống hiến công sức và trí tuệ cho việc bảo vệ và phát triển đất nước nói chung, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như Quân đội Lào-Việt Nam suốt thời gian qua.

Trong giờ phút đau thương này, Bộ Quốc phòng Lào xin bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và xin chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, cầu mong cho anh linh đồng chí sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Đảng, Nhà nước cũng như Quân đội nhân dân Lào luôn mãi ghi nhớ công ơn to lớn của đồng chí”.

Viết vào sổ tang, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Vương Hỗ Ninh bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc”.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen ghi vào sổ tang: “Lãnh đạo và đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia xin chân thành chia buồn sâu sắc với lãnh đạo và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước sự qua đời của ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia mất đi người đồng chí, nhà lãnh đạo Việt Nam có tầm nhìn xa, trông rộng đã ủng hộ mạnh mẽ, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp, sự hợp tác trên mọi lĩnh vực lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia trên tinh thần hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia chúng ta. Xin chia buồn mất mát này tới gia đình ngài Tổng Bí thư. Xin anh linh ngài Tổng Bí thư về nơi nhàn cảnh”.

Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Pyotr Tolstoy dẫn đầu, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Viết vào sổ tang, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Tolstoy Petr Olegovich chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến cả cuộc đời để phục vụ Tổ quốc Việt Nam. Nhân dân Nga sẽ ghi nhớ và đánh giá cao đóng góp to lớn của cá nhân Tổng Bí thư trong việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trên tinh thần hữu nghị truyền thống, tin cậy và tương hỗ. Chúng tôi chân thành chia buồn với gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi mãi lưu giữ ký ức về người lãnh đạo tuyệt vời này”.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez viết: “Thay mặt nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người bạn thân thiết và thủy chung của Cuba.

Kiến thức lý luận, kinh nghiệm và thực tiễn cách mạng sâu rộng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng có giá trị hết sức quan trọng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và là nguồn tham khảo cho phong trào cộng sản quốc tế. Những nghiên cứu về lý luận Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đóng góp của đồng chí cho công cuộc Đổi mới có ý nghĩa quan trọng và mang tính chiến lược.

Đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào việc phát triển các kết quả của tình đoàn kết, tình anh em giữa hai dân tộc, hai đảng và hai chính phủ có ý nghĩa quyết định. Những chuyến thăm thành công của đồng chí tới Cuba là minh chứng cho mối quan hệ tuyệt vời giữa hai nước và ý chí tiếp tục củng cố và mở rộng mối quan hệ này. Tháng 9 năm 2023, tôi có cơ hội trò chuyện với đồng chí Nguyễn Phú Trọng về tình hình thực tế của Cuba, tôi sẽ nhớ mãi buổi gặp gỡ đó. Tôi là vị lãnh đạo Cuba cuối cùng có cơ hội trao đổi với đồng chí, người bạn thân thiết của Cuba.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân Việt Nam anh em, tới các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nhà nước và gia quyến của đồng chí. Xin bày tỏ sự đồng hành, sát cánh của nhân dân Cuba trong những giây phút đau thương và xúc động này”.

Đoàn đại biểu Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominica viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Trong chiều 25-7, nhiều vị Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến viếng, thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo sáng suốt mà còn là nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế. Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Là nhà lý luận xuất sắc, đồng chí Tổng Bí thư đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào việc xây dựng lý luận về ngoại giao Việt Nam. Với sự chiêm nghiệm sâu sắc về đường lối đối ngoại qua hơn 70 năm, Tổng Bí thư là người đã hệ thống hóa một cách toàn diện triết lý đối ngoại của cha ông ta, lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đối ngoại của Đảng, đúc kết nên trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam," gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Tư tưởng, triết lý đối ngoại này đã đi sâu vào nhận thức và trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư đã đưa đối ngoại Việt Nam lên một tầm cao mới trên tất cả mọi lĩnh vực và hoạt động.