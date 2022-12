Đoàn Thanh niên EVNHCMC phải đi đầu, xung kích trong quản trị doanh nghiệp số

(PLO)- Đó là chỉ đạo của ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM trong Hội nghị tổng kết công tác đoàn EVNHCMC sáng 28-12.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết thời gian qua, lực lượng đoàn đã tham gia nhiệt tình trong các hoạt động xung kích tình nguyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Trong đó, Đoàn thanh niên luôn lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng. Từ đó, góp phần vào việc thực hiện thành công các hoạt động của Tổng công ty.

Năm 2022, Đoàn thanh niên EVNHCMC đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Đơn cử như triển khai công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” đã thực hiện bó gọn hệ thống lưới điện, cáp thông tin và lắp đèn chiếu sáng dân lập miễn phí tại 49 tuyến hẻm trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó là tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Đoàn thanh niên EVNHCMC với Ký túc xá sinh viên Lào, với hoạt động sửa chữa cải tạo hệ thống điện nhằm đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Đoàn Thanh niên EVNHCMC đã tổ chức các chương trình Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm; Nguồn sáng an toàn, văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội; Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; Chung tay sử dụng năng lượng xanh; Trao quà cho Bộ đội Biên phòng TP; Thắp sáng tuyến cờ xung quanh cột cờ Tổ quốc trên đảo Phú Quý, Bình Thuận...

Ước tính tổng kinh phí trong năm 2022 của Đoàn Thanh niên EVNHCMC hơn 2,5 tỉ đồng.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết các đoàn viên EVNHCMC đã có nhiều kết quả trong các phong trào, với nhiều sáng kiến nổi bật trong năm 2022. Đặc biệt là trong tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

"Thay mặt cho Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, tôi biểu dương thành tích của đoàn trong thời gian qua" - ông Phạm Quốc Bảo ghi nhận.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, EVNHCMC được công nhận là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được công nhận là doanh nghiệp số. Theo đó, đơn vị cần quản trị hiệu quả kết quả này.

Đồng thời, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm gắn với nhiệm vụ chung của Tổng công ty như xây dựng lưới điện thông minh, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng; thực hành tiết kiệm - chống lãng phí. Theo đó, Đoàn Thanh niên cần cụ thể hóa các nhiệm vụ này trong hoạt động công tác đoàn.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cần có các sáng kiến số và ông Bảo kỳ vọng lực lượng thanh niên sẽ xung kích và đưa ra nhiều sáng kiến hiệu quả.

Ông Huỳnh Tấn Khương, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết năm 2022 là một năm đặc biệt, Đoàn Thanh niên EVNHCMC đã tổ chức thành công Đại hội đoàn Tổng công ty lần thứ 3 thành công.

Bên cạnh đó là triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty, tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp về người công nhân ngành điện trong mắt người dân TP.

Đoàn thanh niên sẽ nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo từ ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bên cạnh đó là các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Công ty, tham gia vào công tác chuyển đổi số, thực tế, thiết thực. Đồng thời, nghiêm túc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh của EVNHCMC.

Ông Huỳnh Tấn Khương, Bí thư Đoàn thanh niên cho biết chủ đề của năm 2023 của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM là: Tuổi trẻ EVNHCMC khát vọng, tri thức, sáng tạo, xung kích, đổi mới xây dựng Đoàn và Tổng công ty phát triển vững mạnh. Đoàn Thanh niên EVNHCMC sẽ xây dựng nhiều nhiệm vụ trọng tâm đề hoàn thành mục tiêu trên.

ĐÀO TRANG