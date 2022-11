Ngành điện TP.HCM tri ân khách hàng

(PLO)- Trong tháng 12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ thực hiện 16 hoạt động ý nghĩa trong tháng tri ân dành cho khách hàng sử dụng điện.

Ngày 25-11, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã công bố “Tháng tri ân khách hàng”, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, EVNHCMC sẽ chi khoảng 2 tỉ đồng để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng 12 này.

Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

EVNHCMC cho biết trong tháng tri ân khách hàng, ngành điện sẽ tổ chức 16 hoạt động chính, với hai nhóm chương trình an sinh xã hội và chương trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Đây là chương trình trọng tâm, liên tục và mang tính thường niên của EVNHCMC.

Đối với hoạt động an sinh xã hội, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết công ty sẽ thực hiện tám hoạt động chính như: Chung tay sử dụng năng lượng xanh (trong đó sẽ khánh thành và trao tặng năm hệ thống điện mặt trời trên mái nhà); nguồn sáng an toàn, văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội (trong đó sẽ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 50 hộ dân khó khăn).

Bên cạnh đó là các chương trình “Thắp sáng niềm tin”, tổ chức gặp mặt gặp gỡ thường niên với trẻ em mồ côi có cha mẹ mất vì COVID-19; thực hiện tuyến đường kiểu mẫu, an toàn tiết kiệm điện…

EVNHCMC cũng tổ chức các chương trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Trong đó, tổng công ty chú trọng tới việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, EVNHCMC sẽ hỗ trợ, tổ chức kiểm tra miễn phí về hệ thống điện để đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó là tăng cường hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các khách hàng đang sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Song song, ngành điện TP sẽ tổ chức phối hợp với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán để triển khai chương trình khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng (app) CSKH. Bên cạnh đó là tham gia thanh toán trực tuyến, dịch vụ điện trực tuyến, chuyển đổi nhận thông báo sang các kênh dùng Internet như app CSKH/email/Zalo…

Tổ chức trọng tâm, trọng điểm

Ông Bùi Trung Kiên cho biết dự toán tổng công ty sẽ sử dụng khoảng 2 tỉ đồng để thực hiện trong tháng tri ân khách hàng.

Năm 2022, EVNHCMC đã tổ chức thực hiện một số chương trình khác biệt, có trọng tâm và trọng điểm. Cụ thể là nhận nuôi dưỡng một số cháu có cha mẹ qua đời bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó là chăm sóc, quan tâm đặc biệt đến các cháu là con của cán bộ, nhân viên ngành điện.

Năm nay, tổng đài đa kênh của EVNHCMC cũng đã hoạt động được một năm. Có thể đánh giá các hoạt động chăm sóc khách hàng của ngành điện đã được đẩy mạnh ở đa nền tảng. Bên cạnh đường dây nóng, EVNHCMC cũng đã truyền thông, trao đổi thông tin với khách hàng thông qua nền tảng mạng xã hội. Bước đầu khách hàng rất hài lòng, lượt tương tác cao.

Ông Kiên cũng nhìn nhận sau một năm tổng đài đa kênh hoạt động, đôi lúc bị nghẽn mạch song đa phần đều là lúc có sự cố diện rộng hoặc tình hình thời tiết bất thường. Mặt khác, số lượng khách hàng biết đến ứng dụng nhưng chưa quen sử dụng app CSKH nên đa phần vẫn gọi qua tổng đài.

Hiện nay TP.HCM có khoảng 10 triệu người dân nhưng khách hàng dùng điện chỉ 2,7 triệu và 1,1 triệu khách hàng cài đặt app CSKH. Vì vậy, EVNHCMC mong muốn quảng bá, phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng tới người dân TP, để cùng nắm thông tin hoặc phản ánh khi cần thiết.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng CSKH qua Zalo, qua app, qua các nền tảng mạng xã hội, lúc này lượng tương tác qua đường dây nóng sẽ giảm. Đồng thời, EVNHCMC cũng đang phối hợp với Tổng công ty Điện lực Miền Nam để phối hợp, hỗ trợ khi tổng đài bạn bị bận, với mong muốn chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất” - ông Kiên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Giám đốc Trung tâm CSKH EVNHCMC, cho biết có những thời điểm trung tâm nhận được khoảng 1.000 cuộc gọi nhưng trung tâm chỉ có 60-70 nhân viên tiếp nhận.

Ước tính đến nay đơn vị tiếp nhận hơn 3,7 triệu lượt gọi qua tổng đài viên. Trong khi đó, các nền tảng khác như Zalo tiếp nhận hơn 31.000 lượt tương tác, Facebook với hơn 5.000 lượt yêu cầu… Trong thời gian tới ngành điện sẽ tiến hành cung cấp thông tin, trả lời nhanh và hiện đại hơn tới khách hàng.•

Đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện Tính đến nay, EVNHCMC đã triển khai nhiều hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm đến tháng 10 là 47,35 triệu kWh, chiếm 2,05% so với thương phẩm, đạt 90,23% so với kế hoạch. Một số hoạt động hiệu quả như: Đẩy mạnh công tác truyền thông về tiết kiệm điện, phổ biến chủ trương, chính sách, kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên website và các nền tảng mạng xã hội; hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất nhằm tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. EVNHCMC đã phối hợp với Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức cuộc thi “Sinh viên chung tay tiết kiệm điện” với gần 2.000 sinh viên tham gia; tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”, do Tập đoàn Điện lực tổ chức. Đoàn Thanh niên EVNHCMC đã phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM triển khai hưởng ứng, tham gia “Cuộc thi ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong thanh thiếu niên năm 2022”.

ĐÀO TRANG