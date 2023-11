Độc đáo các nghi lễ và trò chơi kéo co của 7 cộng đồng ở Việt Nam

(PLO)- Kéo co ngồi, kéo mỏ hay kéo song là những nghi lễ và trò chơi kéo co tham gia giao lưu, trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co tại Hà Nội.

Sáng 18-11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu, trình diễn Nghi lễ và trò chơi kéo co với sự tham gia của Hội Kéo co Gijisi (thành phố Dangjin, Hàn Quốc) và bảy cộng đồng kéo co tại Việt Nam.

Các cộng đồng kéo co tại Việt Nam gồm có: Kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ (quận Long Biên, Tp. Hà Nội); Kéo mỏ ở thôn Xuân Lai (huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội); Kéo mỏ ở thôn Ngải Khê (huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội); Kéo co ở thôn Hữu Chấp (Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Kéo song ở thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc); Kéo co ở thôn Hòa Loan (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); và Kéo co của cộng đồng người Tày (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu.

Kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ (quận Long Biên, Tp. Hà Nội). Ảnh: VIẾT THỊNH.

Trai tráng cởi trần, mặc quần ngắn, buộc thắt lưng đỏ, đầu chít dây đỏ thực hành nghi lễ kéo co ngồi. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Kéo mỏ ở thôn Xuân Lai. Ảnh: VIẾT THỊNH.



Các cộng đồng thi đấu kéo co tại buổi giao lưu. Clip: VIẾT THỊNH

VIẾT THỊNH