Đội bóng của bầu Đức thoát suất play off, Bình Định á quân 30/06/2024 23:42

(PLO)- V-League 2023-2024 đã khép lại nhẹ nhàng trong sự náo nhiệt của Euro và Copa America với chút kịch tính khi đội bóng của bầu Đức trụ hạng an toàn, Bình Định lên ngôi á quân, Hà Tĩnh đi play off.

Giải vô địch quốc gia đã kết thúc vào đêm 30-6 với những sự bất ngờ thú vị nho nhỏ, dù nhà vô địch Nam Định đã sớm đăng quang và Khánh Hòa chắc chắn rớt hạng trực tiếp từ nhiều vòng đấu trước. Chính vì thế, Nam Định dễ dàng dội cơn mưa gôn 3-1 trên sân nhà của Quảng Nam đã biết mình trụ hạng an toàn, hay đội bóng phố biển Khánh Hòa buông xuôi với cái thua đội khách TP.HCM 0-1.

Đáng chú ý nhất ở vòng 26 V-League là cuộc chạy trốn suất play off (đá thêm một trận tranh trụ hạng với đội xếp nhì giải hạng Nhất là CLB PVF-CAND). Trước loạt trận quyết định này, Hà Tĩnh (30 điểm) đang có lợi thế nhất so với hai đội cạnh tranh SL Nghệ An (27 điểm) và LPBank HAGL (29 điểm).

Nắm quyền tự quyết trong tay, Hà Tĩnh còn có lợi thế lớn khi chơi trên sân nhà và chỉ gặp Thanh Hóa đã cạn động lực tranh chấp huy chương. Đã thế, từ giữa hiệp hai, đội trưởng Doãn Ngọc Tân lại bị thẻ đỏ rời sân. Vậy mà không hiểu sao Hà Tĩnh không thể ghi nổi một bàn thắng, để đối phương cầm hòa 0-0.

Nam Định sớm lên ngôi vô địch V-League trước vòng đấu cuối. Ảnh: ANH THỊNH.

Trái với sự nhạt nhòa của Hà Tĩnh, hai đối thủ SL Nghệ An và đội bóng của bầu Đức dốc sức cạnh tranh trụ hạng đến giờ chót. SL Nghệ An từ thế bất lợi nhất đã chơi nỗ lực trên sân của Viettel không còn cố gắng chạy đua nên không khó ghi hai bàn thắng.

LPBank HAGL với sự lèo lái của “vua trụ hạng” Vũ Tiến Thành cũng dễ dàng lội ngược dòng đánh bại khách Hải Phòng 2-1. Cả khi bị dẫn trước, đội bóng của bầu Đức vẫn chơi rất thanh thản để chờ thời cơ. Thanh Nhân và Filho là người hùng ở sân Pleiku khi lần lượt ghi bàn trong hiệp hai giúp đội nhà cập bến an toàn.

Chút thú vị của cuộc chơi lớn V-League còn là đường đua giành huy chương bạc và đồng. Hà Nội chơi trên sân nhà Hàng Đẫy rất khao khát đánh bại B. Bình Dương, đồng thời chờ Bình Định sẩy chân trước đội khách Công an Hà Nội. Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra như mong muốn của Hà Nội khiến họ biến thành cựu á quân.

Duy nhất Khánh Hòa rớt hạng trực tiếp, trong lúc đội bóng của bầu Đức và SL Nghệ An đẩy suất play off cho Hà Tĩnh. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bình Định dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ trên sân Quy Nhơn đã xuất thần đánh bại nhà vô địch năm ngoái với cơn mưa gôn 4-1. Trong lúc đó, Hà Nội lại bị khách B. Bình Dương dẫn trước hai bàn trước khi bắt kịp 2-2 và cuối cùng hòa nhau 3-3.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng đất Võ giành ngôi á quân V-League một cách ngoạn mục dưới thời HLV Bùi Đoàn Quang Huy cũng ở lần đầu tiên ngồi ghế nóng trong sự nghiệp.

Mùa giải 2023-2024 vẫn còn một trận tranh vé vớt giữa đội Hà Tĩnh với đội á quân giải hạng Nhất quốc gia PVF-CAND để xác định chiếc vé cuối cùng tham dự V-League mùa sau.

Bình Định lên ngôi á quân ngoạn mục. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo VPF, V-League mùa này trong lần đầu tiên áp dụng lịch thi đấu trải dài qua hai năm để phù hợp với lịch chung của bóng đá thế giới, nhưng Công ty VPF có sự thích ứng nhanh chóng và kịp thời để bảo đảm các giải chuyên nghiệp quốc gia vận hành suôn sẻ.

Đây là tiền đề thuận lợi để giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp phát triển mạnh mẽ và vững bền trong tương lai, mang đến những giá trị tích cực cho bóng đá Việt Nam.