Đội tuyển Việt Nam vội vã lên đường sang Philippines 16/12/2024 11:14

HLV Kim Sang-sik không giấu niềm hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam có chiến thắng quan trọng trước Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng B giải vô địch Đông Nam Á – AFF Cup 2024. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2024, các chiến binh Sao vàng qua mặt đối thủ khó chịu này, sau ba trận thua ở Asian Cup 2024 và vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Chủ sân Việt Trì hạnh phúc

“Trước đây gặp Indonesia chúng tôi chưa có được kết quả tốt nên giờ tôi hài lòng với chiến thắng này. Trận này Indonesia chơi với đội hình thấp, chúng tôi khó tấn công trong hiệp 1. Nhưng các cầu thủ rất nỗ lực và có được bàn thắng trong hiệp 2. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Nếu được chọn, tôi nghĩ Quang Hải là cầu thủ hay nhất trận này, dẫn dắt đội rất tốt”, HLV Kim Sang-sik nói với VFF.

Đội tuyển Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo, khiến Indonesia hầu như phải chống đỡ ở nửa sân nhà. Tuy nhiên, phải đến phút 77, đội chủ nhà mới tạo được đột biến. Sau khi sút xa trúng xà ngang, Quang Hải có mặt kịp thời, đón bóng nảy ra từ pha xử lý của Tiến Linh, dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Cahya.

Các tuyển thủ Việt Nam chơi áp đảo Indonesia dù chỉ ghi 1 bàn thắng. Ảnh: ANH THỊNH.

Về việc chỉ có được chiến thắng sít sao trước Indonesia, HLV Kim Sang-sik chia sẻ thêm: “Các cầu thủ cũng mong có nhiều bàn thắng. Tôi biết người hâm mộ mong có nhiều bàn và tôi cũng kỳ vọng như vậy, nhưng thực tế rất khó. Quang Hải đã ghi một bàn để mang về chiến thắng. Chúng tôi cũng cảm thấy rất tiếc, nhưng dẫu sao đội tuyển vẫn có trọn vẹn 3 điểm. Ý chí chiến thắng của cầu thủ rất lớn và chiến thắng này làm tôi hài lòng”.

Sau trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Philippines để gặp đội chủ nhà vào ngày 18-12. Về lịch thi đấu dày đặc, ông Kim bày tỏ: “Lịch thi đấu sắp tới rất dày khi 3 ngày đá một trận. Tất cả các đội đều đối mặt với tình huống này. Các cầu thủ hiểu mình sẽ phải đối mặt với vấn đề về thể lực. Ban huấn luyện cũng hiểu nhưng chúng tôi sẽ điều chỉnh để họ có được tình trạng tốt nhất, vì đội nào cũng khó khăn cả”.

Về phần mình, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết: “Dù gặp chút khó khăn trước lối chơi máu lửa của Indonesia, nhưng toàn đội đã chơi với tinh thần rất cao để giành chiến thắng. Chiến thắng này sẽ tiếp thêm cho chúng tôi sự tự tin cho chặng đường còn dài phía trước.

HLV Kim Sang-sik hài lòng về các học trò. Ảnh: ANH THỊNH.

Cảm giác ghi bàn trong màu áo đội tuyển Việt Nam rất đặc biệt. Khán giả trên sân Việt Trì đông vui như lễ hội. Sau hơn một năm qua, cá nhân tôi tự cảm thấy mình nợ người hâm mộ rất nhiều. Chắc chắn trận đấu này tiếp thêm cho tôi và anh em nhiều động lực. Mỗi trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam là một lễ hội dành cho các cổ động viên”.

Indonesia thua vẫn hài lòng

HLV Shin Tae-yong sau trận thua đội tuyển Việt Nam đã gửi lời xã giao: “Đầu tiên, tôi gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik với chiến thắng này. Đội chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ tuổi, nên có những khoảng cách với các cầu thủ kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Indonesia cũng đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn có những cách biệt. Chúng tôi đã có những bài học bổ ích từ trận đấu này.

Indonesia tham dự giải đấu này với các cầu thủ chủ lực vẫn còn trẻ. Họ vẫn cần có thời gian huấn luyện thì mới tốt được. Tôi cảm thấy họ chưa có đủ thời gian nên chưa thể hiện gì nhiều. Tôi hơi tiếc nuối cho họ. Tôi không nghĩ nên có sự so sánh giữa đội tuyển Việt Nam của bây giờ với Việt Nam của tháng 3 (khi thua Indonesia). So sánh như thế thì không phải phép, tôi nghĩ không nên so sánh như thế”.

Quang Hải là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới đội khách Indonesia. Ảnh: ANH THỊNH.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir vẫn khen ngợi đội tuyển Indonesia dù thầy trò ông Shin thua chủ nhà Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2024. Ông cho rằng nỗ lực của đội bóng có biệt danh Garuda là đáng khen ngợi.

Đội tuyển Indonesia gần như chơi phòng ngự suốt 90 phút. Các hậu vệ của Garuda cũng sụp đổ ở phút 77 sau khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải ghi bàn vào lưới người gác đền Cahya Supriadi.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã viết trên tài khoản Instagram của mình: “Cuộc cạnh tranh không mệt mỏi của các cầu thủ trẻ Indonesia khi đối mặt với đội hình xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi thực sự đang tham dự AFF Cup 2024 với tư cách là đội trẻ nhất, độ tuổi trung bình chỉ là 21 tuổi. Trong khi đó, Việt Nam già thứ hai với 27,2 tuổi”.

HLV Shin Tae-yong chúc mừng đội bạn. Ảnh: ANH THỊNH.

Ông Erick Thohir chia sẻ thêm: “Đó không phải là kết quả cuối cùng mà chúng tôi mong muốn, nhưng tính kỷ luật và sự nỗ lực của các cầu thủ Indonesia vẫn đáng được đánh giá cao”.

Trên bảng xếp hạng bảng B AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đứng đầu với 6 điểm sau 2 trận, tiếp theo là Indonesia với 4 điểm sau 3 trận. Đội tuyển Philippines đứng thứ 3 với 2 điểm, bằng điểm với Lào nhưng mới chỉ thi đấu 2 trận. Đội tuyển Myanmar tạm thời đứng cuối bảng với 1 điểm sau 2 trận.

Tiếp theo, đội tuyển Indonesia phải thắng Philippines ở lượt trận cuối cùng bảng B trên sân nhà Manahan, Solo để giành quyền vào bán kết AFF Cup 2024. Chủ tịch Erick Thohir cho biết: “Trận đấu với Philippines trên sân Manahan, Solo sẽ mang tính quyết định. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia Indonesia”.