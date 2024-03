‘Đổi vận’ từ thuê trọ thành chủ căn hộ hạng sang nhờ biết tận dụng gói vay

Giá thuê nhà liên tục nhảy vọt

Căn hộ hiện là loại hình nhà ở được người thuê quan tâm nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 43%. Báo cáo của Savills Việt Nam mới đây cho biết, giá thuê căn hộ dịch vụ tại hai thành phố lớn đều đã bật tăng mạnh. Tại TP. HCM, mức tăng dao động từ 3 đến 8% tùy phân khúc. Tại Hà Nội, giá thuê căn hộ đã tăng từ 1 đến 4%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực miền Nam phân tích, nhiều khách hàng chưa đủ tiền mua nhà nên sẽ đi thuê, hoặc một số nhóm đi thuê rồi cho thuê lại để phục vụ du lịch trong nước. Mặt khác, ông Tuấn cho rằng, xu hướng đô thị hóa ngày càng cao, dân nhập cư vào trung tâm nhiều dẫn đến nhu cầu thuê chung cư, nhà trọ cũng gia tăng; thị trường cho thuê vì thế trở nên sôi động hơn thời điểm trước.

Ngày càng nhiều người trẻ linh hoạt tận dụng ưu đãi thanh toán tốt chưa từng có từ chủ đầu tư để mua nhà, thay vì bỏ ra hàng chục triệu mỗi tháng để thuê nhà trong bối cảnh giá thuê ngày càng cao

Ở góc nhìn khác, ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, cho biết nhu cầu căn hộ cho thuê tăng mạnh mẽ còn do sự gia tăng của đội ngũ chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại các dự án có vốn FDI. Trong đó, nguồn vốn FDI đổ về các khu công nghiệp, tập trung tại phía Đông TP. HCM, phía Đông và Tây Hà Nội, chiếm tỷ trọng áp đảo nên đây là những “điểm nóng” tăng mạnh giá thuê suốt thời gian qua.

Cùng với đà tăng trưởng vượt trội của giá thuê, đã có sự thay đổi lớn trong độ tuổi mua nhà. Theo batdongsan.com.vn, độ tuổi từ 22 đến 39 hiện là nhóm khách có nhu cầu mua nhà chủ lực. Trong đó, gen Z (nhóm tuổi 22 - 26) bứt phá cực mạnh khi lượng tìm mua tăng từ 13% (2021) lên gần 19% (2023). Mong muốn sớm sở hữu bất động sản, người trẻ có xu hướng vay để mua nhà cao hơn những người thuộc thế hệ trước. Theo đó, tỷ lệ người 22 - 29 tuổi lựa chọn vay mua nhà lên đến 75%, trong khi tỷ lệ này ở những người trên 30 tuổi chỉ 68%.

Ông Lê Bảo Long - Giám đốc Chiến lược của batdongsan.com.vn, lý giải phần lớn người Việt hiện đang chi từ 10 - 30% thu nhập cho việc thuê nhà hàng tháng. Vì vậy, việc mặt bằng giá thuê tăng cao đã thúc đẩy tâm lý chuyển khoản tiền thuê thành mua nhà trả góp. Song song với đó, sự nở rộ của các mô hình kinh doanh dịch vụ, dịch vụ cho thuê lại… hướng đến tệp khách hàng cao cấp, chuyên gia nước ngoài đã thúc đẩy nhóm chủ sở hữu trẻ tuổi tăng cao.

Cuộc hoán đổi thông minh của người trẻ

Giữa bối cảnh này, việc Vinhomes tung ra giải pháp đột phá chưa từng có trên thị trường được xem là đón trúng nhu cầu của người trẻ cần mua nhà cũng như các nhà đầu tư trẻ tuổi đang bước chân vào thị trường bất động sản đầy tiềm năng.

Phát huy tối đa ưu điểm và khắc phục hoàn toàn bất cập của phương thức mua nhà trả góp, chính sách của Vinhomes được nhiều người trẻ ví như “lá bài độc đắc” giúp họ có thể dễ dàng “đổi vận” từ cảnh đi thuê thành những chủ nhà. Theo đó, với chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính”, người mua trả góp được Vinhomes hỗ trợ lãi suất cố định trong thời gian lên tới 15 năm. Chương trình được áp dụng cho sản phẩm nhà phố tại Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP. HCM).

Chính sách “Mua nhà sang - An tâm tài chính” của Vinhomes là giải pháp đột phá chưa từng có trên thị trường khi đáp ứng nhu cầu của người trẻ cần mua nhà cũng như các nhà đầu tư trẻ tuổi

Cụ thể, trong 2 năm đầu, người mua được hỗ trợ ân hạn nợ gốc và hưởng lãi suất cố định 6%/năm cho sản phẩm thấp tầng và 7%/năm cho bất động sản cao tầng. Từ năm thứ 3 trở đi, mức lãi suất cố định tối đa không quá 8%/năm cho sản phẩm thấp tầng và tối đa 9,5%/năm cho phân khúc cao tầng. Trường hợp lãi suất ngân hàng thấp hơn lãi cố định, người mua sẽ được hưởng theo lãi suất thị trường. Trường hợp cao hơn, chủ đầu tư sẽ chi trả phần lãi chênh lệch.

Thông thường, các ngân hàng tính lãi suất thả nổi bằng lãi suất cơ sở cộng với biên độ 3 - 3,5%. Mức lãi suất cơ sở lại phụ thuộc vào sự điều chỉnh của ngân hàng, phổ biến dao động từ 8 - 10%/năm, ở một số thời điểm có thể tăng cao hơn như giai đoạn 2022 - 2023. Thế nên, mức lãi suất thả nổi không thể dự trù chính xác được xem là rủi ro lớn nhất khiến người mua nhà rơi vào thế bị động, từ đó “chùn tay” không dám xuống tiền.

Do đó, việc Vinhomes “chơi lớn” cam kết lãi suất trần cố định lên đến 15 năm giúp khách hàng không còn phải lo lắng về câu chuyện lãi suất thả nổi và hoàn toàn chủ động kế hoạch trả góp hàng tháng. Đồng thời, mức lãi suất cố định được neo thấp hơn từ 20 - 50% mặt bằng lãi suất thả nổi còn giúp giảm gánh nặng tài chính cho người mua nhà khi phần gốc và lãi trả hàng tháng được chia nhỏ tối đa.

Hiện nay, Vinhomes đang có đa dạng dòng sản phẩm với chi phí khác nhau, từ đó khách hàng có thể linh hoạt chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu tài chính. Nhiều sản phẩm sau khi áp chương trình hỗ trợ lãi suất, mức chi trả chỉ dao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, tương đương tiền thuê một căn hộ.

“Thay vì phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, tôi sử dụng chi phí này để trả lãi và gốc cho ngân hàng. Đổi lại, tôi vừa có khối tài sản tích lũy là một căn hộ cao cấp của Vinhomes, vừa được làm chủ với tổ ấm cho riêng mình, thoát cảnh ở thuê không cố định”, chị Thanh Tú (31 tuổi, TP. HCM) chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cũng nhìn thấy cơ hội từ hoạt động cho thuê khi mặt bằng giá thuê liên tục tăng cao. Sử dụng chính chi phí từ việc cho thuê nhà để trả lãi và gốc ngân hàng mà vẫn có thể sinh lời là giải pháp “tiền đẻ ra tiền” đầy thông minh.

Đ.H