Đóng điện thành công công trình cấp điện các hộ dân di cư tự do tập trung làng A Trớ 01/11/2024 15:40

(PLO)- Ngày 31-10, Điện lực Mang Yang (Công ty Điện lực Gia Lai) đã đóng điện thành công công trình cấp điện các hộ dân di cư tự do tập trung làng A Trớ (xã Đê Ar, huyện Mang Yang).

Công trình được xây dựng với quy mô 1.653 mét đường dây trung áp, 886 mét đường dây hạ áp và 01 trạm biến áp 160 kVA; tổng số vốn khái toán là 1,86 tỷ đồng theo chương trình bố trí khu dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di dân tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo QĐ số 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điện lực Mang Yang (Công ty Điện lực Gia Lai) thi công công trình cấp điện các hộ dân di cư tự do tập trung làng A Trớ.

Trước đó, vào năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 7-4-2023 chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân di cư tập trung huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và UBND huyện Mang Yang có văn bản số 460/UBND-KT ngày 24-3-2023 về việc đầu tư hệ thống điện sinh hoạt phục vụ các hộ dân di cư tự do sau khi được bố trí tập trung làng Ar Trớ, xã Đê Ar, huyện Mang Yang. Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Gia Lai, Điện lực Mang Yang đã nhanh chóng thực hiện nhiều hoạt động triển khai chủ trương của các cấp chính quyền để kịp thời đóng điện, phục vụ nhu cầu thiết yếu về điện sinh hoạt của bà con khi được bố trí nơi ở mới.

Việc có điện đầy đủ là tiền đề giúp cho khoảng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn di cư tự do từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đến huyện Mang Yang có cuộc sống ổn định, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.