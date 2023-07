Động lực khích lệ nhiệt huyết cống hiến

(PLO)- Ngày 07-7 , thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2023 dành cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Vinh dự, tự hào cho Tập đoàn KN Holdings, doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tại buổi lễ trang trọng này.

Nhiệt huyết cống hiến vì cộng đồng

Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương chính là sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tích cực và to lớn của bà trong các hoạt động xã hội với tinh thần nhân ái, nhân văn, cống hiến. Thành tích của bà Lê Nữ Thùy Dương và Tập đoàn KN Holdings đã góp phần to lớn cho công tác chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Niềm vinh dự, tự hào của bà Lê Nữ Thùy Dương cũng chính là niềm vui chung của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn KN Holdings.

Trong những năm qua, hình ảnh doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương cùng những việc làm tâm huyết, xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, thái độ tri ân của bà dành cho cộng đồng, đặc biệt là với người có công với nước, người nghèo, người yếu thế trong xã hội… đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người.

Các đóng góp trách nhiệm xã hội đối với bà Thùy Dương nói riêng, Tập đoàn KN Holdings nói chung là một trong những hoạt động ưu tiên trong định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh. Bà Thùy Dương quan niệm: “Thành quả của doanh nghiệp không chỉ là lợi nhuận mà còn là những gì doanh nghiệp đó đem lại cho cộng đồng, đóng góp cho xã hội và đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Với phương châm đặt lợi ích quốc gia, chia sẻ với cộng đồng gắn chặt với sự phát triển của doanh nghiệp, bà đã để lại nhiều dấu ấn trên thương trường, khẳng định tài năng quản trị doanh nghiệp và tâm huyết phát triển vì cộng đồng. Hoạt động của Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings luôn gắn liền với hình ảnh nhà quản trị giàu lòng nhân ái, đề cao giá trị nhân văn, luôn hướng về cộng đồng bằng những chương trình thiện nguyện thực tâm, tài trợ các chương trình chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là trên các lĩnh vực y tế, môi trường, giáo dục...

Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, thân phụ của bà là Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, một tấm gương sáng mẫu mực trong hàng ngũ doanh nhân Cựu chiến binh, bà Lê Nữ Thùy Dương được thừa hưởng dòng máu nhân ái, nhiệt huyết từ truyền thống gia đình. Bà quan niệm, việc phát triển doanh nghiệp phải bền vững và đi cùng giá trị nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp. Nhiều năm qua, bà cùng đội ngũ lãnh đạo các công ty do bà điều hành đã phát động nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Những định hướng đúng đắn và sự nêu gương của bà đã trở thành nhân tố nòng cốt kích thích, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ yêu thương, lan tỏa thành phong trào văn hóa trong tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Tập đoàn KN Holdings.

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế đất nước và hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đà suy thoái kinh tế toàn cầu và hậu quả nặng nề từ đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy, dưới sự quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và cá nhân bà Lê Nữ Thùy Dương, Tập đoàn KN Holdings vẫn giữ vững môi trường kinh doanh và tốc độ phát triển, trong đó có một số lĩnh vực kinh doanh phát triển hiệu quả. Đó chính là điều kiện thuận lợi để bà Thùy Dương khởi xướng nhiều chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. Bà đã đóng góp 3 triệu USD (hơn 70 tỷ đồng) cho chương trình chống bệnh lao tại Việt Nam thông qua Quỹ toàn cầu; Thực hiện chương trình “Nhà vệ sinh cho em” với 50 công trình nhà vệ sinh được xây dựng tại các trường học trải dài khắp 3 miền Tổ quốc. Ngoài ra, bà còn tham gia đóng góp vào nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình thương cho người nghèo, sữa học đường cho trẻ em vùng sâu vùng xa…

Đón nhận nhiều phần thưởng cao quý

Với những thành tích ấn tượng trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, tích cực chăm lo an sinh xã hội, doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2021; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017. Năm 2020, doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương được vinh danh là Nhà Quản lý tiêu biểu Việt Nam – Asean. Ngoài ra, bà còn được các cấp, các ngành, địa phương tôn vinh bằng nhiều hình thức khen thưởng khác…

Tại buổi Lễ trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các tổ chức và cá nhân do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 07-7, bà Lê Nữ Thùy Dương vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Chia sẻ về niềm vinh dự này, bà Lê Nữ Thùy Dương bày tỏ tình cảm trân trọng và xúc động. Bà khẳng định, phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước là động lực to lớn cổ vũ tinh thần, khích lệ nhiệt huyết cống hiến cho cá nhân bà nói riêng, Tập đoàn KN Holdings nói chung. Với tình cảm trân quý và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, bà sẽ tiếp tục đồng hành cùng cán bộ, nhân viên, người lao động trong các công ty do bà điều hành đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, văn minh.

Doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương tốt nghiệp Quản trị kinh doanh & Marketing tại trường NSW Business and English Colleage (Úc); tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Quản trị Maastricht (Hà Lan); Nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan). Ngoài vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, bà Thùy Dương còn đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức chính trị xã hội, ngoại giao khác như: Lãnh sự danh dự Lãnh sự quán Iceland tại TP. Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam…

N.N