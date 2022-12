Đồng Nai: Bắt Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất tham ô 27 tỉ đồng

(PLO)- Công An huyện Đức Huệ, tỉnh Long An phối hợp với các ngành liên quan tiêu hủy số thuốc lá nhập lậu, là tang vật vi phạm hành chính bị lực lượng chức năng tịch thu trong thời gian gần đây.

(PLO)- Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp tại chín Trung tâm Đăng kiểm. Theo đó, xác định có khoảng 70.000 phương tiện được bỏ qua các lỗi vi phạm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng. Hiện công an TP.HCM đã bắt giữ tổng cộng 33 bị can.

20/12/2022 18:54

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng các Cục C03, C08 ( Bộ Công an ) và Công an các địa phương mở rộng điều tra các sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm.