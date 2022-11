Công an Bến Tre khởi tố nữ kế toán tham ô 1,4 tỉ đồng

(PLO)- Trong thời gian làm kế toán tại Trường THCS An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Lê Võ Hoàng Yến đã tham ô tiền của nhà trường.

Ngày 30-11, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Võ Hoàng Yến (37 tuổi, ngụ xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, Bến Tre) để điều tra về tội tham ô tài sản.

Lê Võ Hoàng Yến là nhân viên kế toán tại Trường THCS An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, Yến đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là kế toán đã thực hiện hành vi tham ô, chiếm đoạt tài sản của nhà Trường với số tiền khoảng 1,4 tỉ đồng.

Số tiền này Yến để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Yến đã bị phát hiện và tố giác đến cơ quan công an.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐÔNG HÀ