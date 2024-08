Đồng Nai có kết luận thanh tra về cụm công nghiệp Tân An, huyện Vĩnh Cửu 23/08/2024 09:56

Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) do Công ty cổ phần gạch men Sa Ha Do làm chủ đầu tư.

Theo đó vào năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Tân An với tổng diện tích hơn 50ha và chấp thuận cho Công ty cổ phần gạch men Sa Ha Do làm chủ đầu tư.

Hiện cụm công nghiệp có 14 cơ sở thuê lại đất của chủ đầu tư đang hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm trong xây dựng, không đúng quy hoạch ban đầu.

Cụ thể, theo quy hoạch tại khu đất có nhà điều hành dịch vụ với diện tích hơn 16.000m2 và bãi xe diện tích hơn 4.500m2 nhưng đến nay công ty vẫn chưa xây dựng.

Cụm Công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại khu đất quy hoạch cây xanh hơn 59.000m2 công ty chưa tiến hành trồng cây xanh, một phần diện tích khoảng 8.400m2 chủ đầu tư xây dựng một dãy nhà xưởng tiền chế không phép. UBND huyện Vĩnh Cửu ra quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ nhưng đã 2 năm nay công ty chưa thực hiện. Dãy nhà xưởng này được để cho công ty cổ phần gạch men Phương Nam thuê một phần sử dụng làm kho.

Đối với khu đất hơn 13.500m2 quy hoạch công trình đầu mối, chủ đầu tư phải xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cho công ty khác thuê gần 10.000m2 để sử dụng làm kho và trạm cấp khí. Hành vi vi phạm này đã bị chính quyền địa phương tiến hành xử phạt hành chính.

Cũng theo kết luận thanh tra, Cụm công nghiệp chưa hoàn thành việc xây dựng tuyến thu gom, đấu nối nước, hệ thống xử lý nước thải chưa đi vào vận hành, không có hoạt động xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

Ngoài ra tại Cụm công nghiệp, một doanh nghiệp tư nhân đang thuê đất hoạt động ngành nghề hoạt động sản xuất màng PE công nghiệp bọc thực thực phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, ngành nghề này không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai.

Từ những vi phạm trên, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư Cụm công nghiệp chấm dứt việc cho doanh nghiệp thuê đất công trình đầu mối, cây xanh và giao thông, khẩn trương xây dựng hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hố ga, tuyến gom nước thải.

Thanh tra Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo kiểm tra, rà soát làm rõ trách nhiệm đối với việc cấp thủ tục môi trường cho doanh nghiệp tư nhân Thương mại Cao Hùng; đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu và UBND xã Tân An tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo các quyết định xử phạt đã ban hành đối với chủ đầu tư cụm công nghiệp.