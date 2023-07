Đồng Nai: Di dời tài sản của người dân vùng ngập lũ

(PLO)- Lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng ở địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản đến khu vực an toàn.

Ngày 31-7, Công an huyện Tân Phú và Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai huy động lực lượng chủ động ứng trực, phối hợp với các lực lượng ở địa phương hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản lên vùng an toàn để tránh ngập lụt, đề phòng lũ quét, đảm bảo sức khỏe

Theo Công an huyện Tân Phú, tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp, mực nước tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) đã vượt cao hơn mức báo động 3: 0,025m.

Công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng để thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra tại địa bàn.

Đêm 30-7, trên địa bàn xã Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh do bị ảnh hưởng lũ thượng nguồn đổ về đã gây ngập úng một số khu vực.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn toàn để tránh bị ngập lụt, đề phòng lũ quét, phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho người dân có nơi ở an toàn.

Lực lượng công an xã đã phối hợp với các lực lượng khác nhanh chóng có mặt tại các đoạn đường đang thi công để cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ sạt lở. Đồng thời, thông báo cho chủ các phương tiện thủy trên sông Đồng Nai ngừng hoạt động, đề phòng nguy cơ mất an toàn khi có sự cố lũ quét, ngập lụt.

Tại huyện Định Quán, trong đêm công an huyện đã hỗ trợ người dân tại làng bè La Ngà cùng các xã dọc sông La Ngà như: La Ngà, Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Ngọc, Phú Vinh... di dời lên bờ an toàn. Công an các xã của huyện Định Quán cũng cảnh báo nguy cơ sạt lở, mất an toàn dọc sông Đồng Nai.

Lực lượng công an huyện cũng đã cứu hai ông cháu trong một gia đình từ khu vực ngập lụt thuộc xã Ngọc Định đến nơi an toàn.

VŨ HỘI