Đồng Nai: Phát phiếu đánh số cho xe đến đăng kiểm

(PLO)- Để tránh ùn ứ, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới làm phiếu phát cho chủ xe đi đăng kiểm.

Theo ghi nhận của PV, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày càng quá tải. Chiều muộn ngày 5-1, tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (đường Võ Nguyên Giáp, TP Biên Hòa), 60.01S (KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa) xe vẫn xếp hàng dài.

Đặc biệt, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D phía bên trong khuôn viên xe xếp kín sân, kéo dài ra đường Võ Nguyên Giáp chiếm gần hết làn đường cho xe 2 bánh (hướng từ TP Biên Hòa đi Trảng Bom).

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp lượng xe đông, nhiều xe trọng tải lớn do đó người lái xe máy đi qua đoạn đường này rất nguy hiểm, mất an toàn giao thông.

Các lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đều cho biết Trung tâm nào cũng trong tình trạng bị quá tải.

Trao đổi với PV, ông Dương Mạnh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai cho biết, trước tình trạng các Trung tâm đăng kiểm bị quá tải, người dân đi đăng kiểm phải chờ đợi gây ùn ứ ngoài đường, Sở đã yêu cầu lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm đánh số thứ tự theo khung giờ để tránh tình trạng người dân phải chờ lâu.

“Các Trung tâm đăng kiểm sẽ in phiếu thứ tự theo màu sắc, khung giờ phát cho người dân. Buổi sáng ghi khung giờ và màu giấy phiếu xanh, buổi chiều in khung giờ và phiếu vàng, buổi tối in rõ giờ và giấy màu đỏ. Như vậy người dân được phát phiếu sẽ biết khung giờ nào để đến đăng kiểm cho thuận tiện tránh tình trạng chờ đợi”, Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai nói thêm.

Phó Giám đốc sở GTVT Đồng Nai cũng thông tin, hiện trên toàn tỉnh Đồng Nai có 6 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và đang hoạt động bình thường. Sở GTVT có văn bản chỉ đạo tăng cường thời gian kiểm định nhưng phải thực hiện đúng quy trình kiểm định, đảm bảo về an toàn kỹ thuật. Đặc biệt phải nâng cao công tác phòng chống tiêu cực.

VŨ HỘI