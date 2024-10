9 bị can liên quan tham nhũng trốn ra nước ngoài đã bị bắt 30/10/2024 17:06

Chiều 30-10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì vào sáng nay.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó ban Nội chính Trung ương, cho biết trong cuộc họp sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan trong triển khai nhiệm vụ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được nâng lên.

Trong đó, nhiều vấn đề đã có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là khắc phục khó khăn, vướng mắc, hoàn thành nhiều kết luận giám định, định giá tài sản.

Các cơ quan chức năng cũng đã tích cực vận động đầu thú, truy bắt, dẫn độ các đối tượng bỏ trốn trong các vụ án để xử lý theo quy định. “Chỉ tính từ đầu năm đến nay, chúng ta đã vận động, truy bắt được chín người bỏ trốn ra nước ngoài” – ông Dũng thông tin,

Cạnh đó, các cơ quan chức năng đã đề xuất được giải pháp xử lý tài sản, vật chứng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, sớm giải tỏa các tài sản, đưa vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó ban Nội chính Trung ương, phát biểu tại cuộc họp chiều 30-10. Ảnh: NGHĨA NHÂN

Ban Chỉ đạo cũng đánh giá công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đạt nhiều kết quả. Điển hình như vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, đã tạm giữ số tiền, tài sản là 320 tỉ đồng, gần 2 triệu USD, 534 lượng vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ án liên quan đến quy hoạch điện VII, đã tạm giữ hơn 2.300 tỉ đồng; vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, đã tạm giữ hơn 1.100 tỉ đồng, hơn 490.000 USD...

Trong giai đoạn thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi gần 19 nghìn tỉ đồng (tăng hai lần so với cùng kỳ năm 2023) và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là hơn 96.000 tỉ đồng.

Liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoàn thành 5/8 cuộc kiểm tra và chỉ đạo 13 địa phương rà soát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan và đã thi hành kỷ luật 58 tổ chức đảng, 86 đảng viên, trong đó có 17 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Về xử lý hình sự, đến nay đã khởi tố 44 bị can, trong đó có có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Riêng vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố tám cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có bốn Bí thư, nguyên Bí thư; ba Chủ tịch, nguyên Chủ tịch.

Thông tin thêm, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, cho hay từ giữa tháng 8 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố mới 240 vụ án, 604 bị can về tội tham nhũng. Qua đó, nâng tổng số vụ án tham nhũng khởi tố mới trên cả nước từ đầu năm 2024 đến nay là 820 vụ án/1.992 bị can, tăng hơn 90 vụ so với cùng kỳ năm 2023 và tăng hơn 400 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu thời gian tới phải làm cho việc thực hành liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “trở thành làm “tự giác”, “tự nguyện”, “như cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày”. Phải khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, tạo thói quen quý trọng thời gian làm việc, tiền bạc, tài sản của Nhà nước, công sức của Nhân dân.

Đặc biệt phải kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp từ thấp đến cao để thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, như xây dựng văn hóa chống lãng phí trong toàn xã hội. Đồng thời, đưa chống lãng phí trở thành các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội; đưa vào các nội quy của từng cơ quan, hương ước của từng thôn xóm; quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước; xử lý các vi phạm từ hành chính, đến mức cao nhất là hình sự.