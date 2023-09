Đồng Nai: Xử lý nghiêm việc tổ chức sự kiện giới thiệu mua bán đất trái phép

Ngày 18- 9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã ký văn bản đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND các huyện và thành phố trong tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý việc tổ chức sự kiện giới thiệu mua bán đất đai trái pháp luật.

Trước đó, UBND huyện Thống Nhất có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai về lực lượng chức năng địa phương phát hiện nhiều người tập trung giới thiệu mua bán đất tại khu đất rộng gần 9.000 m2 tại ấp lộ 25 (xã Hưng Lộc).

Công an bắt quả tang công ty Lộc Phúc (TP. HCM) đang mở sàn giao dịch bất động sản trái phép trên bãi đất trống thuộc xã An Viễn (huyện Trảng Bom).

Tuy nhiên trước khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm người đã rời khỏi nơi tụ tập. UBND huyện và các cơ quan chức năng đã làm việc với chủ sử dụng đất để xử lý việc tụ tập đông người.

Tiếp đó, tại xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất), lực lượng chức năng phát hiện Công ty CP tập đoàn đầu tư PTC (tại TP.HCM) thuê mặt bằng để tổ chức sự kiện cho khoảng 200 người. Nhóm người này chủ yếu từ TP.HCM được công ty đưa đến để giới thiệu các sản phẩm bất động sản mới, tư vấn cho khách hàng cũ mua đất.

Tuy nhiên, làm việc với công an, Công ty không cung cấp được các loại giấy tờ, pháp lý theo quy định.

Do đó, kịp thời phát hiện, xử lý việc tổ chức sự kiện giới thiệu mua bán đất đai trái pháp luật, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN&MT đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng quý công tác quản lý nhà nước về đất đai, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý quản lý đất đai để xảy ra vi phạm.

Trước đó, ngày 31- 8, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang công ty Lộc Phúc (TP. HCM) đang mở sàn giao dịch bất động sản trái phép trên bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom cho hàng trăm người, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 23 người liên quan hoạt động của Công ty Lộc Phúc để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 100 tỉ đồng.

Vũ Hội