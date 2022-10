Đông Nam Á chỉ còn mỗi Thái Lan ở giải Futsal châu Á

(PLO)- Futsal Indonesia theo chân Việt Nam rời cuộc chơi trước "ông anh thứ" Futsal châu Á là Nhật.

Không ngoài dự đoán, hai đại diện Đông Nam Á khác là Việt Nam và Indonesia không thể vượt qua được hai đàn anh Iran và Nhật ở tứ kết Futsal châu Á.

Nếu Việt Nam thua ĐKVĐ Iran 1-8 thì Indonesia thua Nhật 2-3, một tỉ số phản ánh đúng thực lực, bởi Futsal Indonesia những năm gần đây có những tiến bộ vượt bậc. Ngay cả Thái Lan cũng không dễ gì đánh bại được Indonesia, điển hình là hồi giải Đông Nam Á diễn ra ở Bangkok (tháng tư) cũng là vòng loại của Asian Cup này.

Hai cuộc chạm trán của Indonesia và Thái Lan (vòng bảng và chung kết) thì chủ nhà đều rượt đuổi bở hơi tai mới thắng được.

Đối đầu với “anh thứ” Nhật Bản của làng futsal châu Á, Indonesia đã thể hiện tính kiên cường và họ chỉ thua cách biệt tối thiểu.

Trong khi đó một đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan cũng có chiến thắng vất vả trước đại diện Trung Á là Tajikistan 3-2. Trong đó bàn ấn định tỉ số chung cuộc 3-2 do công Worasak ghi phút cuối cùng trận đấu. Hai bàn trước đó của Thái Lan do công Narongsak (phút 25) và Jetsada Chudech ghi phút 35. Hai bàn thắng của Tajikistan do Iqboli và Yorov ghi vào các phút 28 và 34.

Trận tứ kết còn lại Uzbekistan đã đánh bại chủ nhà Kuwait 3-0.

+ Lịch thi đấu bán kết:

Uzbekistan – Nhật (21 giờ ngày 6-10)

Thái Lan – Iran (0 giờ ngày 7-10).

THANH HÀ