Ngày 2-1, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý người đàn ông thua cờ bạc rồi báo tin giả bị cướp tài sản.

Trước đó, ngày 29-12, ĐVT (57 tuổi, ngụ huyện Tam Nông) sau khi mua bán xoài, ông T có tham gia đá gà và bị thua hết 34 triệu đồng. Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, ông T chạy xe máy đến đoạn đường lộ mới thuộc xã An Phong, huyện Thanh Bình, thấy đường vắng, không có đèn đường, không có camera quan sát nên nảy sinh ý định giả bị cướp tài sản. Theo đó, ông T điều khiển xe tự té vào lề đường, chờ người dân đi ngang rồi nói mình bị nhóm thanh niên cướp.

Đá gà thua hết tiền người đàn ông tự ngã xe rồi báo tin giả bị cướp. Ảnh: CA

Nhận được tin báo, Đội nghiệp vụ Công an huyện Thanh Bình, phối hợp Công an xã An Phong đã mời T làm việc. Qua làm việc công an nhận thấy ông T có biểu hiện nghi vấn nên đấu tranh khai thác và T đã thừa nhận hành vi dựng hiện trường giả bị cướp.

HẢI DƯƠNG