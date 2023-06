(PLO)- Dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Long An có chiều dài 6,84 km, đi qua huyện Bến Lức.

Sáng 30-6, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ động thổ dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Long An.

Tham dự lễ khởi công có Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Long An cùng đại diện các đơn vị, địa phương và người dân trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ động thổ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho rằng việc khởi công xây dựng đường vành đai 3 là sự kiện trọng đại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Sự kiện đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An nói riêng và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Theo ông Út, việc xây dựng hoàn thành tuyến đường sẽ kết nối các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi đó sẽ phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, bền vững; góp phần phát triển KT-XH của đất nước.

Do đó, để dự án được thực hiện thành công, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị huyện Bến Lức tiếp tục tập trung thực hiện các khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân phải thực sự hợp lý, thỏa đáng và nhanh nhất có thể.

Ông Út cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án cần bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư, bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật.

Đối với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cần huy động thiết bị hiện đại nhất, lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án; bảo đảm tiến độ thi công, hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Dự án đường vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,34 km, đi qua địa phận TP.HCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Dự án được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập. Tổng mức đầu tư dự án là 75.378 tỉ đồng và tiến độ thực hiện từ năm 2022 - 2027. Trong đó, đoạn qua Long An có chiều dài 6,84 km, đi qua huyện Bến Lức, gồm 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 7 là dự án thi công xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng; Dự án thành phần 8 là dự án giải phóng mặt bằng có tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng.

HUỲNH DU