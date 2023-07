Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Rõ trách nhiệm phòng ngừa tai nạn giao thông

(PLO)- Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí đối với việc ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tiếp tục phiên họp thứ 24, chiều 13-7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ QH nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) và cho ý kiến về dự án luật này.

Quá trình xây dựng luật chặt chẽ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày tờ trình về dự án Luật TTATGTĐB. Theo đó, việc xây dựng luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo đảm TTATGTĐB, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ trưởng Hùng thông tin quá trình xây dựng luật đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều nghị quyết có liên quan đến dự án Luật TTATGTĐB và dự án Luật Đường bộ trước khi trình QH.

Theo Thứ trưởng Hùng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ GTVT tổ chức nhiều cuộc họp với các bộ, ban ngành liên quan. Bộ Công an tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đoàn đại biểu QH ở địa phương, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; trên cơ sở đó, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Theo đó, đa số ý kiến tham gia đều đồng thuận, nhất trí với việc ban hành Luật Đường bộ và Luật TTATGTĐB nhằm khắc phục triệt để tồn tại, bất cập của Luật GTĐB năm 2008.

Cần thống nhất, tránh chồng chéo giữa hai luật

Thẩm tra dự án Luật TTATGTĐB, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Lê Tấn Tới khẳng định Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí đối với việc ban hành Luật TTATGTĐB được nêu trong tờ trình của Chính phủ.

Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát phạm vi, nội dung điều chỉnh trong dự thảo luật này và dự thảo Luật Đường bộ để hoàn thiện, bảo đảm sự thống nhất, không để chồng chéo, trùng lắp giữa hai luật gây khó khăn trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện; phân định rõ ràng hơn trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm thực thi của các cơ quan, lực lượng chức năng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đúng với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách.

Thẩm tra về điều kiện người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ (Mục 2 Chương III), có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về giới hạn tuổi tối đa của người được đăng ký học lái xe lần đầu cho phù hợp; quy định điều kiện theo năm kinh nghiệm lái xe đối với hạng C, D trở lên thay vì quy định theo độ tuổi (Điều 43); điều kiện cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật; điều kiện thu hồi giấy phép lái xe vì lý do sức khỏe; đào tạo tại nhà trường hoặc trực tuyến đối với trẻ em trước khi sử dụng xe máy điện, xe đạp điện, xe dưới 50 cc (các loại xe không cần cấp giấy phép lái xe).

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy về nội dung này, dự thảo luật cơ bản kế thừa các quy định của Luật GTĐB năm 2008; nhiều nội dung đã tiếp thu ý kiến của đại biểu QH khóa XIV như quy định về hạng giấy phép lái xe (giảm từ 15 hạng hiện nay xuống còn 11 hạng), bỏ nội dung điểm giấy phép lái xe, chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu các công ước mà Việt Nam tham gia, kinh nghiệm các nước khác và các ý kiến nêu trên để bổ sung, hoàn thiện dự thảo luật.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về TTATGTĐB (Chương VII), có ý kiến đề nghị phân định rõ ràng, rành mạch lĩnh vực đường bộ, vận tải đường bộ và lĩnh vực TTATGTĐB để quy định rõ hơn về trách nhiệm quản lý nhà nước, nhất là trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp. Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với quy định tại chương này và cho rằng việc giao Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về TTATGTĐB, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này là phù hợp.

Phát biểu điều hành tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương cho biết dự án luật này đã được trình QH khóa XIV tại kỳ họp thứ 10, sau đó Chính phủ đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ QH và QH. Tại phiên họp tháng 4-2023, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về việc trình QH bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với dự án luật này.

Tại kỳ họp thứ năm, QH đã quyết định bổ sung hai luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh năm 2023 theo trình tự xem xét thông qua tại hai kỳ họp.

Ngành giao thông vận tải tiếp tục đào tạo, sát hạch,

cấp giấy phép lái xe Liên quan đến thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, theo tờ trình, Chính phủ đã chỉ đạo tiếp thu ý kiến của đại biểu QH, chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Theo đó, khoản 6 Điều 42 dự thảo Luật TTATGTĐB quy định: Bộ trưởng Bộ GTVT quy định hình thức, nội dung, quy trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe; tiêu chuẩn sát hạch viên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

