Dự báo thời tiết 16-8: Bắc Bộ mưa giông kéo dài, Trung Bộ nắng nóng diện rộng, Nam Bộ oi bức 16/08/2024 06:23

(PLO)-Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông. Tuy trời đã giảm mưa nhưng có nơi vẫn mưa to đến rất to. Từ Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nắng nóng ở Trung Bộ còn khả năng kéo dài trong những ngày tới.