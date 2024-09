Dự báo thời tiết 20-9: Báo động sạt lở, lũ quét ở Miền Trung sau bão số 4 20/09/2024 07:00

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 20-9 trên cả nước sẽ có những diễn biến đáng chú ý, đặc biệt ở khu vực miền Trung do ảnh hưởng của bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thời tiết tại Miền Bắc: Khu vực Hà Nội sẽ có mưa rào và có thể có dông, đặc biệt là tại các huyện Gia Lâm và Thường Tín. Dự báo trong nhiều giờ tới, mưa sẽ lan rộng ra các quận nội thành như Long Biên, Hoàng Mai và Hai Bà Trưng. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Còn khu vực miền Trung, ngay từ chiều tối ngày 19-9 đến ngày 20-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị sẽ chịu tác động nặng nề với mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi lên tới 350mm. Mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến đêm 20-9 nhưng sẽ giảm dần từ sáng 21-9. Ngoài ra, Thanh Hóa và Nghệ An cũng sẽ có mưa to, với lượng mưa có thể vượt quá 300mm tại một số địa điểm.