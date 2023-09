Du lịch dịp lễ 2-9: Nơi tăng nhẹ, nơi sụt giảm

(PLO)- Trong bốn ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, bên cạnh lượng khách du lịch một số tỉnh tăng nhẹ thì có tỉnh lượng khách giảm đến 30%.

Khánh Hòa tăng nhẹ

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp lễ năm nay có xu hướng tăng nhẹ, chủ yếu tập trung vào hai ngày 1 và 2-9.

Nguyên nhân do các gia đình hạn chế di chuyển xa, đồng thời các gia đình có nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng hầu như đã đi trong mùa du lịch hè.

Theo đó, khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Dốc Lết và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 90%, khu vực TP Nha Trang có công suất trên 70% (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 – 5 sao và tương đương).

“Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong bốn nghỉ lễ ước tính đạt 503.000 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 68,69%. Tổng doanh thu từ khách du lịch hơn 662.000 triệu đồng” – bà Thanh thông tin.

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng gần 30% doanh thu du lịch

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, bốn ngày nghỉ lễ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, lượng khách đến khá đông so với năm 2022.

Các huyện, thị xã và TP đã chuẩn bị nhiều sự kiện và lực lượng tiếp đón chu đáo lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu du lịch, bãi tắm của tỉnh.

Các sự kiện đã diễn ra như lễ hội Vung Tau BeerFest, siêu lễ hội biển Let's Charm Fest 2023 - Be Shining tại Hồ Tràm huyện Xuyên Mộc, đại tiệc Buffet tại Oceanami…

Tổng lượt khách khoảng 535.100, tăng 36,49% so với năm 2022; riêng khách quốc tế là 22.700 lượt, tăng 280,92% so với năm 2022. Tổng doanh thu đạt khoảng 298 tỉ đồng, tăng 29,45% so với năm 2022.

Theo ông Trịnh Hàng, công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh trong bốn ngày khoảng 80-85%; đặc biệt huyện Châu Đức các khu du lịch đều kín phòng vào ngày 2 và 3-9.

Kiên Giang giảm hơn 30% so với cùng kỳ

Tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt khoảng 126.600 lượt, giảm 32,9% so với cùng kỳ, trong đó khoảng 5.700 lượt khách quốc tế, giảm 21,3% so với cùng kỳ.

Khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 91.000 lượt, giảm 27,7% so với cùng kỳ; khách có lưu trú 35.600 lượt, giảm 43,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt trên 153 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân chỉ đạt khoảng 27%.

Riêng TP Phú Quốc đón 62.500 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ, trong đó 5.700 lượt khách quốc tế.

Chỉ rõ nguyên nhân lượng khách giảm, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bão số 3 (Saola) khiến các tuyến tàu từ bờ ra đảo phải ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, khách hủy tour, thay đổi lịch trình sang điểm đến khác.

Ngoài ra, việc tổ chức các loại hình du lịch một số nơi chưa phong phú, các điểm vui chơi giải trí còn thiếu nên khách du lịch chỉ tập trung ở TP Phú Quốc và TP Hà Tiên.

Công suất phòng tại các vùng du lịch khác như Rạch Giá, Kiên Lương, U Minh Thượng… còn thấp. Dịp lễ cận ngày tựu trường, đồng thời khách nội địa vừa trải qua kỳ du lịch hè nên số lượng có giảm.

THU TRINH