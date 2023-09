Đưa người xuất cảnh trái phép để hưởng hoa hồng hàng trăm đôla

Ngày 20-9, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án hình sự đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 13-9, tại khu vực bãi xe thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Tổ tuần tra của Đồn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện Dương Bảo Ngọc (50 tuổi, ngụ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dẫn ba người gồm: Hoàng Đức Dũng (33 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, Đắk Nông), Trần Phi Hữu (18 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, Tiền Giang), Lê Thị Thuỳ Linh (20 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) xuất cảnh trái phép qua biên giới.



Tổ tuần tra đã bắt giữ, lập biên bản và đưa nhóm người này về đơn vị để làm việc.

8 người bị lực lượng Biên Phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: CTV

Qua làm việc, khai thác nhanh, Linh, Hữu khai nhận được mẹ của Đặng Thị Thanh Diệu liên hệ sang Campuchia để làm việc, sau đó được Dương Bảo Ngọc đưa đi xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc cho công ty game của người Trung Quốc với số tiền 800 đôla/tháng.

Dương Bảo Ngọc khai nhận đưa ba người làm việc vào công ty sẽ được trả vào lương đủ chỉ tiêu tuyển dụng ba người trong tháng và cùng với công việc phiên dịch sẽ nhận được 800 đôla/tháng.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm bốn người liên quan bao gồm: Lê Hoàng Khanh (20 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang), Lê Quốc Tính (18 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang), Đặng Thị Thanh Diệu (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, Tiền Giang) và Nguyễn Viết Thắng (47 tuổi, ngụ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là tài xế ô tô 16 chỗ biển số 47F-000.18.

