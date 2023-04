Dùng giấy tờ giả để bán thuốc nam

(PLO)- V dùng tài khoản mạng xã hội của mình đăng tải các bài quảng cáo chữa bệnh bằng thuốc nam và kê đơn thuốc.

Ngày 18-4, theo Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan An ninh điều tra đã đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với LVV (33 tuổi, trú tại huyện Than Uyên) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật.

Theo công an, ngày 6-3, LVV thông qua mạng xã hội facebook để thực hiện việc làm giấy tờ giả với mục đích lừa đảo bốc thuốc nam khám chữa bệnh cho các bệnh nhân trên cả nước thông qua các trang mạng xã hội.

Sau khi đã có giấy tờ giả, V dùng tài khoản mạng xã hội của mình đăng tải các bài quảng cáo chữa bệnh bằng thuốc nam và kê đơn thuốc với mức giá từ 500.000đ đến 6.000.000đ cho mỗi đơn thuốc.

Hành động này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây thiệt hại cho sức khỏe và tài sản của nhiều người.

Ban Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, khám phá và làm rõ hành vi phạm tội của V và những người có liên quan để đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

PHI HÙNG