Dùng hung khí tấn công công an giải vây cho tội phạm bị truy nã 22/06/2024 11:59

(PLO)- Lực lượng công an đang bắt tội phạm bị truy nã thì Trọng và Hùng đã dùng hung khí tấn công công an nhằm giải vây cho người bị truy nã

Ngày 22-6, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hồng Trọng (25 tuổi) và Trần Văn Hùng (38 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 13-6, Tổ công tác của Công an TP Long Xuyên phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt giữ Trần Hồng Sang có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản đang lẩn trốn tại khu vực khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới.

Lúc này, Trọng (em của Sang) sử dụng hung khí tấn công công an, còn Hùng xô ngã lực lượng làm nhiệm vụ nhằm giải vây cho Sang.

Lê Hồng Trọng đã dùng hung khí tấn công công an để giải vây cho anh trai là tội phạm bị truy nã. Ảnh: CACC

Bị can Trần Văn Hùng cùng với Trọng có hành vi chống người thi hành công vụ

Nhanh chóng lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ Trọng và Hùng đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng điều tra Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.