Đường hoa xuân Nguyễn Huệ 2023 đạt kỷ lục 1,2 triệu lượt khách tham quan

(PLO)- Sau 8 ngày mở cửa, Đường hoa xuân Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 đã phục vụ hơn 1,2 triệu lượt khách, đạt kỷ lục cao nhất trong 20 năm tổ chức.

Tối 26-1, Đường hoa xuân Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Xuân an vui, xuân thịnh vượng” đã chính thức bế mạc. Sau 8 ngày mở cửa, đường hoa xuân đã phục vụ hơn 1,2 triệu lượt khách, đạt kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua.

Theo Ban Tổ chức, Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, thành công, đánh dấu chặng đường hai thập kỷ, tiếp tục khẳng định vị thế là công trình văn hóa, sản phẩm tinh thần không thể thiếu vào dịp Tết Nguyên đán tại TP.HCM.

Năm 2023, đường hoa xuân Nguyễn Huệ đã quay lại cách thức mở cửa toàn diện như từ năm 2019 trở về trước, không có bao che, không có xếp hàng, không có hạn chế số lượng người tham quan trong cùng một thời điểm, tất cả cổng phụ hai bên Đường hoa đều mở cho lưu thông 2 chiều.

Trong suốt thời gian mở cửa, tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn trên Đường hoa luôn được đảm bảo, mang đến môi trường du xuân an vui cho người dân và du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.HCM, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Công trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với các sở ban ngành thành phố thực hiện.

