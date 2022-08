Em trai Sơn Tùng M-TP: "Tôi không cố gắng để thoát khỏi bóng của anh trai"

Sáng 7-8, Nguyễn Việt Hoàng- em trai của Sơn Tùng M-TP đã có buổi ra mắt truyền thông trong vai trò ca sĩ với nghệ danh MONO, là nghệ sĩ ghi âm độc quyền của đơn vị Mmusic.

Cũng trong dịp này, nam sĩ sinh năm 2000 đã giới thiệu một album mới toanh mang tên 22 gồm 8 ca khúc do chính anh sáng tác cùng một MV.

Nói về việc dám thực hiện một album khi chỉ mới lần đầu ra mắt, Việt Hoàng cho biết bản thân được một đàn anh khuyên thử sức với dự án lớn, thay vì chỉ ra MV.

Tiết lộ về sản phẩm đầu tay, nam ca sĩ chia sẻ: "Trong album, tôi dùng trải nghiệm của mình để kể về hành trình trưởng thành của một người đàn ông.

Ngoài ra, chính những câu chuyện tình cảm của bạn bè, người thân cũng là chất liệu giúp tôi hoàn thiện các sáng tác.

Album bao gồm 3 giai đoạn, từ một cậu nhóc yêu hết mình dần thay đổi nhận thức và trở thành phiên bản hoàn thiện nhất".

Nhưng sau khi trình diễn ca khúc trong album cũng như cách nói chuyện của Việt Hoàng khiến không ít người cho rằng giọng của anh chàng quá giống Sơn Tùng M-TP và đặt nghi vấn "Liệu anh chàng có thoát ra khỏi cái bóng của anh trai?".

Tuy nhiên, trước thắc mắc đó, giọng ca gốc Thái Bình cho biết: "Đối với tôi khi làm việc gì đó cũng sẽ có sự khó khăn và nếu không có khó khăn thì sẽ rất chán.

Bản thân tôi cần khó khăn vì nó cho tôi trưởng thành. Khi trưởng thành tôi sẽ chứng minh nó qua âm nhạc của mình, qua những sân khấu mà mình biểu diễn.

Và bố mẹ sinh ra tôi và anh trai nên tại sao chúng tôi phải khác nhau, tôi sẽ khác trên con đường âm nhạc mà tôi đi. Khi hỏi tôi làm sao để thoát khỏi cái bóng của anh trai thì có một điều rằng khi bố mẹ mắng tôi thì tôi còn phải núp sau anh trai mình như một giải pháp an toàn.

Vậy nên, không có lý do gì tôi phải cố thoát ra khỏi cái bóng của anh Tùng, cho nên tôi không dùng từ 'thoát' mà đó là sự cố gắng của tôi để chứng minh rằng I’m MONO

Và điều mà tôi luôn khao khát là sẽ được khán giả đón nhận thông qua những sản phẩm âm nhạc, những nỗ lực và tâm huyết tôi dành cho âm nhạc chứ không phải là những câu chuyện bên lề".

Dù không thể đến buổi ra mắt để trực tiếp chúc mừng em trai vì vướng lịch trình nhưng Sơn Tùng M-TP đã tự quay video để chúc mừng em trai.

Với cương vị là một khán giả, một người anh trai, và là một đồng nghiệp trên con đường âm nhạc, Sơn Tùng chia sẻ bản thân đã nhìn thấy tài năng, nổ lực không ngừng nghỉ và sự nghiêm túc của em trai với âm nhạc.

"Và tất cả những gì em tạo ra ngày hôm nay đều là từ tài năng, thực lực và sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của em. Anh chỉ mong rằng sản phẩm ngày hôm nay của em sẽ đánh dấu một chặng đường mới, một sự khởi đầu vô cùng tuyệt vời cho sự nghiệp của người ca sĩ mang tên MONO" - Sơn Tùng M-TP bày tỏ.

Có thể nói, với ngoại hình sáng sân khấu cùng khả năng theo đuổi xu hướng, MONO có thể cơ hội toả sáng và để lại ấn tượng với khán giả. Nhưng việc là em trai của Sơn Tùng M-TP cũng sẽ là một áp lực với MONO và anh có lẽ sẽ mất nhiều thời gian lẫn nỗ lực để khẳng định mình.

(PLO)- Tung phiên bản mới ca khúc "There's no one at all" sau ồn ào MV bị gỡ bỏ hồi cuối tháng 4, Sơn Tùng M-TP ẵm luôn nút kim cương Youtube.