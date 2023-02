FA điều tra ngôi sao 88 triệu bảng Anh của Chelsea

(PLO)- LĐBĐ Anh (FA) mở cuộc điều tra sau khi bản hợp đồng mới của Chelsea, Mykhaylo Mudryk nói lời tục tĩu trong một đoạn video.

Cầu thủ chạy cánh người Ukraine Mykhaylo Mudryk dường như đã sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc trong một đoạn video, trước khi anh chuyển đến Chelsea với giá 88 triệu bảng Anh vào đầu tháng 1. LĐBĐ Anh (FA) hiện đã mở một cuộc điều tra nhắm vào Mudryk.

Cầu thủ chạy cánh người Ukraine đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 88 triệu bảng Anh tới Stamford Bridge hồi đầu tháng trước, sau khi The Blues đánh bại Arsenal đầy kịch tính để có được chữ ký của anh.

Mudryk có trận ra mắt Chelsea khi anh được HLV Graham Potter tung vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa Liverpool 0-0 tại Premier League trên sân khách Anfield vào ngày 21-1. Đó là trận duy nhất của Mudryk tại Chelsea cho đến lúc này.

Nhưng cầu thủ 22 tuổi đã vướng vào tranh cãi sau khi một video có sự xuất hiện của Mudryk được đăng trên TikTok. Trong một đoạn clip được đăng vào tháng 7-2022, Mudryk đọc thuộc lòng một bài hát rap phát hành năm 2017 có tên Freestyle của ca sĩ người Mỹ Lil Baby và lặp lại từ N.

Thông qua người đại diện của mình Mykhaylo Mudryk đã gửi lời xin lỗi. Người đại diện của Mudryk nói trên tờ Sun Sports: “Mykhaylo Mudryk vô cùng xin lỗi vì bất kỳ hành vi vi phạm nào đã gây ra. Mặc dù ý định của cậu ấy chỉ là đọc thuộc lời một bài hát, nhưng Mykhaylo hối hận về quyết định của mình và hiểu rằng điều đó là không phù hợp".

Đoạn video đã bị xóa nhưng đã được xem hơn 200 nghìn lần và Mudryk hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra từ FA, theo tờ The Athletic. FA luôn xử phạt nghiêm khắc với những hành vi không đúng mực.

Jarrod Bowen và Marc Bola từng bị trừng phạt vì những bài đăng cũ trên tài khoản của họ, trong khi cựu tiền đạo của Burnley và Watford, Andre Gray đã bị cấm thi đấu 4 trận vào năm 2016 vì những bình luận kỳ thị người đồng tính mà anh đã đăng 4 năm trước.

Nhóm chống phân biệt chủng tộc Kick it Out đã lên án video của Mudryk, nói rằng thuật ngữ N không nên được sử dụng trong bất kỳ ngữ cảnh nào. Tuyên bố của họ có nội dung: “Kick It Out lên án việc sử dụng tất cả những lời nói xấu về chủng tộc, bao gồm cả từ N, bất kể ngữ cảnh. Từ N gây khó chịu sâu sắc và việc các nhân vật nổi tiếng trong bóng đá sử dụng thuật ngữ này chỉ có thể khiến mọi người xa lánh bóng đá.

Điều quan trọng là các cầu thủ bóng đá phải sử dụng nền tảng mạng xã hội của họ theo cách tích cực. Chúng tôi biết rằng, Mykaylo Mudryk đã thừa nhận những tổn thương mà anh ta gây ra từ việc sử dụng lời lẽ xúc phạm”.

Giờ đây, Chelsea sẽ chờ xem liệu Mudryk có phải chịu án phạt từ FA hay không. Sau khi Mudryk có trận ra mắt đội chủ sân Stamford Bridge, HLV Graham Potter của Chelsea cho biết: "Mudryk đã không chơi bóng một thời gian. Mudryk đang nghỉ giữa mùa nên chúng tôi phải cân nhắc số phút thi đấu của cậu ấy và Mudryk vẫn đang trong giai đoạn đó. Nhưng tôi nghĩ bạn có thể thấy phẩm chất của Mudryk. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã có tác động tốt đến trận đấu”.

The Blues đã trải qua nửa đầu mùa giải 2022 - 2023 tệ hại khi chỉ thắng 8 trong số 20 trận mở màn. Kết quả là Chelsea mòn mỏi đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League . Trước khi chuyển sang Chelsea, Mudryk đã ghi 10 bàn và có 8 pha kiến ​​tạo chỉ sau 18 lần ra sân cho CLB của Ukraine Shakhtar Donetsk.

