FrieslandCampina Việt Nam tiếp tục đạt giải thưởng ‘Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á 2022’

(PLO)-Nhờ chiến lược phát triển bền vững theo sứ mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội”, FrieslandCampina Việt Nam tiếp tục được vinh danh là “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương” sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ hội đồng tư vấn quốc tế Enterprise Asia và các đơn vị kiểm toán độc lập.

Ngày 7-10 vừa qua, FrieslandCampina Việt Nam (doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan – Dutch Lady, Friso, Yomost…) đã vinh dự được xướng tên tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards 2022, ở hạng mục “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á – Corporate Excellence Award” nhờ những thành tích nổi bật trong kinh doanh cũng như những nỗ lực, đóng góp của tập đoàn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Liên tục được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á”

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) – Doanh nghiệp Châu Á là giải thưởng uy tín, danh giá được Enterprise Asia – Tổ chức phi chính phủ về kinh doanh ở Châu Á – tổ chức thường niên trên 14 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á từ năm 2007 nhằm vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật với kết quả kinh doanh vượt trội, xây dựng doanh nghiệp thành công song song với việc liên tục đổi mới và phát triển bền vững, tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bà Tạ Thúy Hà – Giám đốc Marketing FrieslandCampina Việt Nam đã bày tỏ niềm vinh dự khi nhận giải thưởng tại APEA 2022: “Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á góp phần khẳng định chất lượng quản trị hiệu quả, minh bạch của FrieslandCampina Việt Nam, đảm bảo các giá trị bền vững mà chúng tôi đang theo đuổi, đồng thời hoàn thành tốt các tiêu chí về môi trường, xã hội. Đây sẽ là động lực để công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội”, góp phần mang đến nguồn dinh dưỡng chuẩn chất lượng cao cho triệu gia đình Việt Nam cũng như chung tay xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện”.

“Nuôi dưỡng” – một sứ mệnh cao cả của Tập đoàn FrieslandCampina

Từ khi vào Việt Nam gần 30 năm trước, với vai trò là nhãn hàng dinh dưỡng hàng đầu thế giới, FrieslandCampina luôn kiên trì với mục tiêu mang nguồn dinh dưỡng cho người tiêu dùng, đáp ứng mọi nhu cầu dinh dưỡng của họ, đồng thời đề cao yếu tố phát triển bền vững trong mọi hoạt động cho các thế hệ tương lai. Theo đó, công ty đã nối tiếp sứ mệnh của mình bằng cam kết mang lại nguồn dinh dưỡng đủ chất và đúng cách cho trẻ em Việt Nam để có khởi đầu vững vàng hơn.

Để thực hiện chiến lược này, mỗi năm công ty đầu tư hơn 80 tỷ đồng nhằm đưa ra các giải pháp dinh dưỡng giúp thế hệ tương lai phát triển vượt trội về thể lực và trí lực. Điển hình như từ năm 2020, FrieslandCampina Việt Nam đã hợp tác chiến lược với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát triển dự án “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội” với tổng đầu tư 55 tỷ đồng trong 5 năm. Đến nay, chương trình đã và đang nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen dinh dưỡng cân bằng cho 1,5 triệu học sinh tiểu học, xây dựng 1.250 góc truyền thông dinh dưỡng, 65 sân chơi đa năng tại 250 trường trên cả nước.

Phát triển bền vững – kim chỉ nam dẫn lối thành công

Bên cạnh hai trọng tâm chính là giáo dục và phát triển dinh dưỡng cho trẻ em; nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân chăn nuôi bò sữa; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cũng là một trụ cột không thể thiếu trong các định hướng hoạt động kinh doanh mà FrieslandCampina đặc biệt chú trọng.

Cụ thể, FrieslandCampina Việt Nam tiên phong cải tiến bao bì nâu từ những vật liệu thân thiện môi trường như từ cây mía và cây rừng hợp pháp giúp giảm tối đa màu in hóa học và quy trình xử lý công nghiệp. Từ những cải tiến đó, mỗi bao bì nâu của các nhãn hàng sẽ giảm 10,4% khí thải CO 2 ra môi trường so với bao bì thông thường. Nhờ đó, các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được truyền cảm hứng để gìn giữ và xây dựng môi trường sống bền vững hơn.

MẪN PHI