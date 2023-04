Gần 900 cảnh sát bảo vệ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 900 cán bộ, chiến sĩ thành lập 100 tổ, chốt bảo đảm an toàn cho Lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023.

Sáng 22-4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 với chủ đề "Sầm Sơn - Thăng hoa và tỏa sáng" vào 20g tối nay.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 900 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Thanh Hoá, Công an thành phố Sầm Sơn triển khai kế hoạch, phương án và thành lập gần 100 tổ, chốt trực tiếp tham gia bảo đảm an ninh, trật tự lễ kỷ niệm.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị bám nhiệm vụ, ứng xử văn minh, lịch sự trong khi thực hiện nhiệm vụ, trong tiếp xúc, giao tiếp với nhân dân và du khách.

Đặc biệt là tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, không để tội phạm lợi dụng lễ hội, nơi tập trung đông người để hoạt động.

“Các lực lượng tập trung tuần tra, bố trí các điểm chốt hợp lý để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, đề phòng các trường hợp cháy, nổ bất ngờ xảy ra”, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh yêu cầu.

Các tuyến đường bị cấm phương tiện lưu thông Bắt đầu 15h00’ đến 24h00’ ngày 22-4-2023 + Cấm xe tải từ 5 tấn trở lên di chuyển theo hướng từ Thành phố Thanh Hóa xuống Thành phố Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã. + Cấm xích lô, xe điện hoạt động trên địa bàn nội thành Thành phố Sầm Sơn. + Cấm xe buýt vào khu vực trung tâm Thành phố Sầm Sơn; chỉ được dừng, đỗ, đón, trả khách ở đường Lý Tự Trọng, Thành phố Sầm Sơn (đối diện chợ Cột Đỏ). + Từ 20h30’ đến 24h00’ ngày 22-4-2023: Cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng từ Thành phố Thanh Hóa xuống Thành phố Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại Lộ Nam Sông Mã.

ĐẶNG TRUNG