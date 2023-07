Gấp rút giải quyết hạ tầng khu đô thị An Phú, An Khánh ở TP Thủ Đức

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo các đơn vị sớm kết nối đường Vũ Tông Phan, Nguyễn Hoàng, TP Thủ Đức bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi, thông suốt trước ngày 25-12.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt lại kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về hệ thống hạ tầng giao thông tại Khu đô thị An Phú - An Khánh và Khu đô thị Phát triển An Phú, TP Thủ Đức.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã giao UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, thực hiện báo cáo chuyên đề liên quan đến hai khu đô thị trên.

Bao gồm chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chuyên đề về đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt.

UBND TP yêu cầu nội dung báo cáo từng chuyên đề cần làm rõ cơ sở pháp lý, quá trình thực hiện, kết quả thực hiện cho đến thời điểm hiện nay. Đồng thời, chuyên đề cần nêu ra các vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

UBND TP đề nghị Công ty CP Phát triển và kinh doanh Nhà, Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm chủ động phối hợp với UBND TP Thủ Đức để chuẩn bị đầy đủ, có tính hệ thống về nội dung, tài liệu liên quan chuyên đề này.

UBND TP giao Sở GTVT phối hợp với UBND TP Thủ Đức hướng dẫn Công ty CP Phát triển và kinh doanh Nhà thực hiện đầu tư hoàn thiện tuyến đường Nguyễn Hoàng trước khi đề xuất thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận và phân cấp quản lý công trình theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng đường Vũ Tông Phan (đoạn kết nối với đường Nguyễn Hoàng). Từ đó, đảm bảo khả năng kết nối giao thông thuận lợi, thông suốt và an toàn. Tiến độ hoàn thành trước ngày 25-12.

TP Thủ Đức chủ động phối hợp, hỗ trợ Công ty CP Phát triển và kinh doanh Nhà, Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Trong đó, ưu tiên những vị trí kết nối giao thông kết nối đường số 4 ra đường Lương Định Của, kết nối đường Vũ Tông Phan,...

UBND TP giao các sở ngành phối hợp, hướng dẫn Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm thực hiện đầy đủ các bước lập và thẩm duyệt hồ sơ thiết kế điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phát triển An Phú trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Trước đó, PLO đã nhiều lần phản ánh về việc đường Nguyễn Hoàng, Vũ Tông Phan thường xuyên xuống cấp, với nhiều ổ voi, ổ gà. Từ đó, gây mất an toàn giao thông. Sở GTVT TP đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư rà soát, đảm bảo an toàn giao thông khu vực này, song tình trạng xuống cấp thường xuyên diễn ra.

Đường Nguyễn Hoàng, TP Thủ Đức lại xuống cấp (PLO)- Đường Nguyễn Hoàng, TP Thủ Đức, TP.HCM chỉ dài khoảng 1 km nhưng vừa bị ngập, vừa có ổ gà, gây mất an toàn giao thông.

ĐÀO TRANG