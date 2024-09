Gây thương tích cho 3 người do nói xấu nhau trong cuộc rượu 05/09/2024 17:41

Ngày 5-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Phái, 56 tuổi, ngụ thôn Quang Trung, xã Cao Dương để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc nói xấu nhau trong cuộc rượu.

Từ việc nói xấu nhau trong cuộc rượu, Nguyễn Văn Phái gây thương tích cho 3 người. Ảnh CA

Trước đó, tối 22-8, anh NVH mời một số người ăn uống tại nhà. Đến khoảng 21 giờ 30, nhiều người ăn uống xong ra về, chỉ còn chủ nhà và hai người cùng thôn ngồi uống rượu.

Khi ba người đang ngồi uống rượu thì Nguyễn Văn Phái, là anh rể của NVH đi từ nhà gần đó sang, dùng dao gây thương tích cho cả 3 người.

Anh NVH và NTH bị chém vào vùng vai trái còn anh NVT bị thương vùng mang tai trái. Sau khi gây thương tích, Phái về nhà khoá trái cửa cầm dao cố thủ trong nhà trước khi bị công an khống chế.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

Công an xác định, Nguyễn Văn Phái hay uống rượu say rồi to tiếng chửi vợ con. Hôm đó, sau khi đã uống rượu tại nhà, Phái nghe câu nói “hôm nay không thấy thằng chập nói to, quát tháo” nên ông ta bức xúc rồi cầm dao sang nhà anh NVH gây thương tích cho 3 người.