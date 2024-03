Gen Z chia sẻ cách thanh lọc cơ thể để 'tươi xinh yêu' hơn mỗi ngày

Kể từ sau Tết, Minh Thư (25 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) thức dậy đúng giờ để tự chuẩn bị đồ ăn trước khi đi làm.

Hôm nay, Thư khởi đầu ngày mới bằng một món salad, bánh mì và thanh lọc cơ thể với chai Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, dự tính đến trưa thì ăn đầy đủ các nhóm dinh dưỡng cơ bản để duy trì năng lượng làm việc cả ngày.

Nhiều người trẻ đang chọn cách thanh lọc cơ thể bằng các món ăn, thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

“Mình thuộc kiểu người biết uống và được đánh giá là “đô nhậu bất tử” nên từng sử dụng đồ uống có cồn rất nhiều. Hiện tại, mình đang dần bỏ tiệc tùng để refresh, thanh lọc cơ thể, theo đuổi một lối sống cân bằng, khỏe mạnh hơn”, Thư nói.

Từ khi nhập học đại học ở TP.HCM, Thư thường xuyên được những người anh họ “rủ rê” ăn nhậu, chính vì vậy, cô gái trẻ không còn xa lạ từ những quán nhậu bình dân cho đến các nhà hàng, khu ẩm thực nổi tiếng với giới trẻ.

Tuy nhiên, kể từ khi theo đuổi lối sống lành mạnh, Thư chỉ nhận lời mời tiệc tùng với những dịp đặc biệt, còn lại đa phần từ chối vì nghĩ đến cảnh bản thân chịu dư chấn đau đầu sau cuộc vui.

Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh là thức uống thảo mộc tự nhiên được nhiều người trẻ lựa chọn để thanh lọc cơ thể, giúp bản thân tươi mát mỗi ngày.

“Mình thường không say xỉn đến mức chẳng biết gì, đi nhậu về vẫn skincare từng bước rồi mới đi ngủ. Tuy nhiên mình phải “trả giá” vào những ngày sau vì đau đầu, da sạm đi, cơ thể cảm thấy mất nước, mệt mỏi, nóng trong người đến nỗi không thể tập trung vào công việc được”, Minh Thư chia sẻ.

Sau những nỗ lực thay đổi bản thân, hạn chế tiệc tùng, theo đuổi lối sống khỏe mạnh, cân bằng hơn với thực đơn detox, nhất là thanh lọc cơ thể với Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh giúp Minh Thư lấy lại vóc dáng “xinh yêu”,tươi mát mỗi ngày và tăng khả năng tập trung trong công việc hơn.

Người trẻ ưu tiên thanh lọc cơ thể, tụ họp đúng gu

18 giờ tối thứ 7, khi các hàng quán sáng đèn, trung tâm thương mại tấp nập người cũng là lúc Phương Nghi cùng 3 người bạn bắt đầu một buổi tiệc đơn giản tại căn nhà nhỏ, xinh xắn ở TP. Thủ Đức.

You are what you eat – tạm dịch: những gì bạn ăn uống tạo nên chính bạn đang làm thay đổi hàng ngàn người trẻ

Cô gái 26 tuổi cho biết, thay vì đi ra bar, pub hay quán xá, cô và bạn bè chọn tụ tập ở nhà, vừa ăn uống vừa xem những bộ phim yêu thích, vừa thoải mái lại chill không kém ngoài rạp.

Bữa tiệc của Nghi cùng nhóm bạn cũng đơn giản, hầu hết món ăn được chế biến với ít nguyên liệu, gia vị và hạn chế công đoạn thực hiện nhằm bảo toàn tối đa dưỡng chất của thực phẩm.

Căn bếp rộn ràng hơn khi đầy ắp tiếng cười và câu chuyện phiếm của những người bạn thân thiết. Tủ lạnh, bàn ăn chứa đầy Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh mát lạnh để thanh lọc cơ thể giúp cả nhóm tươi mát hơn thay cho đồ uống có cồn gây nóng trong người.

“Vì chung mục tiêu refresh bản thân nên dù có tụ tập thì cả nhóm vẫn chọn các thực phẩm xanh, healthy, đồ uống được chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên, tốt cho sức khỏe như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để thanh lọc cơ thể, giúp bản thân “xinh yêu” và tươi mát hơn mỗi ngày”, Nghi nói.

Theo Kantar, 85% người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay cho những sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, có nguồn gốc lành mạnh .

Với nhiều người trẻ, lối sống “healthy & balance” đang trở thành lựa chọn tất yếu trong cuộc sống hiện nay. Với khẩu hiệu “You are what you eat – tạm dịch: những gì bạn ăn uống tạo nên chính bạn đang làm thay đổi hàng ngàn người trẻ như Phương Nghi để hướng đến một lối sống khỏe mạnh, cân bằng.

“Nếu như trước đây, những lần tụ họp chỉ xoay quanh men say, cuộc sống về đêm và cảm giác hangover (nôn nao sau say xỉn) đến sợ thì giờ đây, khi nhìn lại những lần tụ họp này, tụi mình sẽ nhớ về những khoảnh khắc cùng nhau tận hưởng những buổi tiệc lành mạnh, ai cũng tươi mát, tràn đầy sức sống nhờ thanh lọc cơ thể mỗi ngày để khỏe mạnh, vui tươi hơn”, Phương Nghi tâm sự.

Theo Forbes, hiện nay gen Z sử dụng đồ uống có cồn ít hơn 20% so với gen Y. Trong khi đó, báo cáo “Brand Footprint 2023” của Kantar cho thấy 85% người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay cho những sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, có nguồn gốc lành mạnh, trong đó thực phẩm, đồ uống chiếm tỷ trọng lớn trong lựa chọn của người trẻ đang dần trở nên phổ biến và tạo nên một sự biến chuyển mang tính thế hệ.

Phương Nghi cho biết, nhiều người nghĩ thanh lọc cơ thể phải eat clean nghiêm ngặt hay bằng những thức uống bổ dưỡng, đắt tiền. Tuy nhiên với cô, các đồ uống chiết xuất từ nguyên liệu thảo mộc tự nhiên như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh là cách nhanh nhất, tiện dụng và hiệu quả nhất để thanh lọc cơ thể mọi lúc mọi nơi, giúp cô và bạn bè luôn tươi mát, “xinh yêu” hơn mỗi ngày.

NK