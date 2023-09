Giá đôla chợ đen tiếp tục leo dốc

(PLO)- Trên thị trường chợ đen, biến động theo phiên của đồng bạc xanh không lớn song vẫn duy trì đà tăng.

Trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu, chốt phiên ngày 30-8, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 23.978 VND/USD, tăng tiếp 15 đồng so với phiên trước đó.

Tỉ giá mua giao ngay được giữ nguyên niêm yết ở mức 23.400 VND/USD và tỉ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 25.126 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỉ giá.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỉ giá chốt phiên ở mức 24.125 VND/USD, giảm trở lại 60 đồng so với phiên 29-8.

Các ngân hàng thương mại vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ và tỉ giá USD/VND vẫn giữ nguyên ở 23.870 VND/USD mua vào và 24.240 VND/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh dao động quanh mức 24.140 – 24.190 VND/USD, tăng khoảng 10 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Mặc dù giá đôla chợ đen vẫn duy trì đà tăng nhưng vẫn rẻ hơn so với giá tại các ngân hàng ở chiều bán ra, trong khi chiều mua vào lại đắt hơn khoảng 270 đồng mỗi đôla.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), so với cuối năm ngoái đến hết tháng 8 vừa qua, tiền VND đã giảm khoảng 2,2% so với đồng USD. Bên cạnh đó, nhiều đồng tiền vẫn duy trì đà giảm so với đồng USD trong tháng 8 này. Trong đó, đồng Yên của Nhật Bản là đồng tiền có mức mất giá lớn nhất 10,1% so với đầu năm nay.

“Lạm phát thế giới, đặc biệt là giá nhóm thực phẩm có dấu hiệu tăng trở lại, khiến Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ vẫn phải duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí có thể thêm một lần tăng lãi suất từ nay tới cuối năm.

Điều này đã khiến cho chỉ số USD-Index tiếp tục có diễn biến tăng (tăng thêm 1,74% so với cuối tháng trước và đang ở vùng đỉnh 5 tháng). Dù vậy, với việc Fed đã có kế hoạch hạ lãi suất trong năm 2024, đà tăng của đồng đôla sẽ chỉ mang tính ngắn hạn và không tạo ra áp lực lớn với tỉ giá USD/VND như trong năm 2022” - BVSC nhận định .

Tổ chức này cũng cho rằng ưu tiên hiện tại của Ngân hàng Nhà nước là hạ mặt bằng lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, có phần ngược lại với các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới, đặc biệt là Fed, nên có thể khiến đồng VND ở một số thời điểm có diễn biến giảm nhanh.

Tuy nhiên, với áp lực từ đồng USD không lớn như năm 2022, khả năng rủi ro biến động tỉ giá USD/VND sẽ không mạnh như giai đoạn cuối năm ngoái.

Việc giảm giá của đồng VND theo quan điểm của BVSC có thể còn hỗ trợ cho xuất khẩu hàng hóa trong các tháng còn lại của năm.

Hàng loạt ưu đãi dành cho người mua nhà giá rẻ của gói 120.000 tỉ (PLO)- Người mua nhà trong gói tín dụng 120.000 tỉ đồng không chỉ được nhận mức lãi suất vay ưu đãi hơn mà thời hạn vay ưu đãi còn được kéo dài tới 5 năm.

THUỲ LINH