Giá hàng loạt mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh

Bộ Công Thương vừa cho biết, trong tháng 5-2022, giá các mặt hàng chiến lược, thiết yếu như xăng dầu, khí đốt và giá các mặt hàng nguyên vật liệu sản xuất như than, gỗ, phân bón, titan, nhôm… tiếp tục tăng cao.

Điều này dẫn đến kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng tăng cao, làm tăng tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa chung của cả nước.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước tính đạt 32,2 tỉ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 152,16 tỉ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước ước đạt 53,2 tỉ USD, tăng 14,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98,9 tỉ USD, tăng 14,9%.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, Bộ Công Thương cho hay chiếm gần 89% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong 5 tháng là nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước với kim ngạch đạt 135,3 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, nhập khẩu các nhóm hàng năng lượng tiếp tục tăng cao. Một phần do sản lượng nhập khẩu tăng, một phần do nguồn cung khan hiếm nên giá nhập khẩu tăng.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu than đá tăng tới 109,8% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện than; xăng dầu các loại tăng 123,2%; dầu thô tăng 46,8%; khí đốt hoá lỏng tăng 65,2%...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản trong 5 tháng đầu năm 2022 cũng tiếp tục đà tăng cao nhất trong các nhóm hàng, tăng 69,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xăng dầu, than đá và quặng, khoáng sản khác tăng cao cả về lượng và giá trị do giá các mặt hàng này tăng cao.

Bộ Công Thương nhận định, giá hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu là đầu vào của sản xuất dự báo tiếp tục tăng cao, khiến giá hàng hóa trong nước tăng gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, nhập khẩu một số mặt hàng khác cũng tăng mạnh như: lúa mì tăng 39,5% (chủ yếu do sự tăng về giá); nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 72,4%; hóa chất tăng 30,2%; phân bón tăng 48% (riêng ure tăng 107,9%); cao su các loại tăng 32,9%; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 28,6%; phôi thép tăng 39%...

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 48,9 tỉ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Hàn Quốc đạt 28 tỉ USD, tăng 33,5%. Thị trường ASEAN đạt 20,5 tỉ USD, tăng 15,9%; Nhật Bản đạt 10 tỉ USD, tăng 12,4%. Thị trường EU đạt 6,6 tỉ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (giảm 2,1%); Hoa Kỳ đạt 5,8 tỷ USD, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 5 ước nhập siêu khoảng 1,73 tỉ USD. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại của cả nước tiếp tục duy trì trạng thái tích cực, ước xuất siêu khoảng 0,8 tỉ USD.

Việt Nam xuất siêu sang Ukraine, Nga... (PLO)- Hai tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN và xuất siêu sang Mỹ, Nhật Bản, EU, Nga, Ukraine.