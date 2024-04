Gia Lai: Mưa đá kèm gió mạnh kéo dài 30 phút gây thiệt hại nặng 27/04/2024 19:36

Tối 27-4, trao đổi với PLO, ông Cáp Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra mưa đá, kèm gió to gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân. Hiện chính quyền địa phương đang tổng hợp, báo cáo thiệt hại.

Theo ông Nhân, bước đầu xác định có căn nhà bị tốc mái, nhiều hoa màu bị ngã đổ, bật gốc.

Mưa đá kéo dài hơn 30 phút gây thiệt hại nhiều hoa màu của người dân tại xã Cư An. Ảnh: GL.

Theo UBND xã Cư An, khoảng 15 giờ ngày 27-4, mưa lớn, mưa đá kèm gió mạnh kéo dài hơn 30 phút trên địa bàn xã này. Cơn mưa lớn giúp nhiều diện tích hoa màu có nguồn nước chống hạn nhưng cũng làm nhiều cây trồng bị thiệt hại.

Giáp ranh với xã Cư An, xã Tân An của huyện Đăk Pơ cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa này. Theo ông Lê Kim Ngọc, Chủ tịch UBND xã Tân An, mưa lớn kèm gió mạnh cũng xảy ra ở địa phương này. Cơn mưa “giải hạn” cho cây trồng nhưng cũng khiến nhiều hoa màu bị ảnh hưởng. Hiện chưa xác định hết thiệt hại.