Giả làm công nhân quét rác đi trộm khắp nơi 29/11/2024 16:05

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk vừa bắt giữ nghi phạm giả làm công nhân quét rác, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Ngày 29-11, thông tin từ Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ, bàn giao nghi phạm Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) để Công an TP Buôn Ma Thuột xử lý theo thẩm quyền.

Công an bắt giữ Nguyễn Trường Giang, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin từ Công an phường Tân An, Giang nghiện ma túy, thường xuyên giả làm công nhân quét rác, thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Nhiều đêm Giang chạy xe máy gắn biển số giả, chở theo sọt nhựa giấu các công cụ phá khóa, ngụy trang bên trên bằng chổi, cây xúc rác để dò la, tìm cơ hội trộm cắp.

Khi phát hiện có công trình xây dựng, Giang tìm cách tiếp cận, dùng kìm phá khóa, đột nhập vào trộm cắp.

Xe máy và công cụ Nguyễn Trường Giang ngụy trang để đi trộm cắp. Ảnh: S.Đ

Từ ngày 25-9 đến ngày 23-11, Giang thực hiện trót lọt bảy vụ trộm cắp, lấy đi nhiều phương tiện, máy móc có giá trị rồi đem bán cho một cơ sở thu mua phế liệu.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 28-11, khi Giang đang giả làm công nhân quét rác trên đường Đồng Khởi để tiếp tục trộm cắp thì bị công an phát hiện, bắt giữ.