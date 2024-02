(PLO)- Thị trường giá ô tô đã qua sử dụng đã giảm mạnh tới 13,8 % so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn mức trước đại dịch do nhu cầu cao hơn.

Được biết, thị trường ô tô đã qua sử dụng đang ở trong tình trạng gây tò mò khi giá tiếp tục giảm mạnh vào đầu năm 2024, nhưng vẫn chưa đạt đến mức thấp như trước đại dịch là do nhu cầu của người mua cao hơn bình thường.

Thị trường giá ô tô đã qua sử dụng đã giảm mạnh tới 13,8 % so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn mức trước đại dịch do nhu cầu cao hơn. Ảnh: Carscoops.

Dữ liệu từ 15 ngày đầu tiên của tháng 2 cho thấy giá bán buôn xe qua sử dụng đã giảm đáng kể, do sự thay đổi về loại xe, quãng đường và các yếu tố mùa vụ.

Cụ thể, giá ô tô đã qua sử dụng giảm mạnh 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong động lực thị trường. So với tháng 1 năm 2024, giá đã giảm 0,9%, theo báo cáo của Cox Auto.

Tất cả các phân khúc đều sụt giảm, trong đó xe ô tô hạng sang dẫn đầu mức giảm 13,2% so với tháng 2 năm 2023, tiếp theo là xe ô tô SUV (13,5%), xe nhỏ gọn (16,9%), xe hạng trung (15,9%) và xe bán tải (14,6%).

Tương tự, giá ô tô đã qua sử dụng ở tất cả các phân khúc chính đều giảm theo tháng. So với tháng 1, ô tô cỡ nhỏ chỉ mất 0,7% và ô tô cỡ trung chỉ mất 0,1% giá trị, trong khi toàn ngành ô tô mất 0,9%. Tuy nhiên, giá ô tô đã qua sử dụng ở phân khúc xe bán tải và phân khúc hạng sang lại giảm lần lượt 1,7% và 1,1%.

Giá ô tô đã qua sử dụng ở phân khúc xe điện, nó mất nhiều giá trị hơn so với ngành tính theo từng năm nhưng ít hơn theo tháng. Theo Cox Auto báo cáo rằng giá xe điện đã giảm 16,1% so với tháng 2 năm 2023, nhưng chỉ giảm 0,3% so với tháng 1.

Chỉ số giá trị xe đã qua sử dụng Manheim, đo lường giá trị trung bình của xe đã qua sử dụng, cho thấy giá ô tô đã qua sử dụng đang ở mức thấp nhất kể từ đầu đại dịch, nhưng vẫn chưa giảm xuống mức trước khi phong tỏa.

Đó là do nhu cầu tiếp tục và nguồn cung thấp. Tỷ lệ chuyển đổi doanh số bán hàng trung bình hàng ngày trong nửa đầu tháng 2 là 59,1%, vẫn cao hơn so với tháng 2 năm 2019, khi tỷ lệ trung bình hàng ngày là 55,3% - điều đó cho thấy nhu cầu ngày nay mạnh hơn so với thời điểm đó.

Ngoài ra, theo Cox Auto nguồn cung xe bán buôn trong 15 ngày đầu tháng 2 thắt chặt hơn bình thường và nguồn cung xe trong ngày thấp hơn đáng kể so với năm 2019, trước khi đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường.

Điều đó cho thấy người tiêu dùng có thể cần phải kiên nhẫn khi giá dần dần bình thường hóa về mức trước đại dịch. Tuy nhiên, sự hiện diện của lượng xe mới dư thừa cho thấy rằng sẽ có nhiều xe đã qua sử dụng được đưa vào thị trường trong những năm tới hơn.

Các cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng người mua tương đối lạc quan về thị trường ô tô trong thời gian tới. Đặc biệt, hiện vẫn tồn tại về lạm phát trong nền kinh tế do đó người tiêu dùng càng ít lo lắng hơn về giá ô tô đã qua sử dụng sẽ còn tiếp tục giảm.

PHƯƠNG LÊ