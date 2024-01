Giá rau củ rẻ, người dân TP.HCM sắm tết sớm

(PLO)- Giá rau củ, hoa quả về các chợ truyền thống tại TP.HCM đang giảm 10% - 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những ngày giữa tháng Chạp, nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM đã dần nhộn nhịp. Giá cả hàng hóa về chợ cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá rau củ rẻ, người dân sắm tết sớm hơn

Chỉ 10.000 đồng/bó cúc lưới và 20.000 đồng/ kg quýt Thái, 15.000 đồng/kg ổi, 13.000 đồng/kg dưa hấu Long An, 13.000 đồng/kg xoài cát ... buổi đi chợ để mua đồ cúng rằm tháng Chạp âm lịch của chị Nghiêm Thu Huyền (Gò Vấp, TP.HCM) đã trở nên "nhẹ gánh" tiền nong hơn hẳn.

Chị Thu Huyền đang chọn cúc lưới cho dịp rằm tháng Chạp. Ảnh: THU HÀ

Tranh thủ lúc giá chưa cao, chị Huyền đi chợ tết sớm, sắm sửa một số bánh kẹo và gia vị, rau củ như củ kiệu, hành tím, cà rốt làm dưa muối cho dịp tết sắp đến.

Chị Thanh - tiểu thương chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp) chia sẻ, hầu hết các mặt hàng đều giảm từ giá đến lượng hàng bán ra.

Đối với rau củ, một số loại giảm 10% - 50% so với cùng kỳ. Hiện giá cà rốt, củ cải, đu đủ xanh về chợ quanh mức 17.000 - 20.000 đồng/kg, hành tím, tỏi, củ kiệu... có giá bán từ 35.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại.

Giá rau củ về chợ giảm 10% - 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: THU HÀ

Nhóm rau xanh như xà lách, cải cúc, cải xanh, cải bó xôi dao động 20.000 - 35.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái nhóm rau này có giá trên 35.000 đồng - 60.000 đồng/kg.

Trái cây như quýt, táo, ổi, chuối đều rẻ hơn 5.000 – 10.000 đồng so với năm ngoái. Chỉ một số loại như dưa hấu, thanh long đang cao hơn so với hồi giữa năm, ở mức 15.000 - 20.000 đồng/kg, do hai loại này đang được xuất khẩu nhiều.

Nhóm thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà cũng hạ nhiệt từ 5- 20%. Hiện giá thịt heo bán lẻ quanh mức 60.000 – 80.000 đồng/kg, ba chỉ giảm từ 160.000 đồng xuống còn 110.000 – 140.000 đồng/kg.

Hoa trưng tết như cẩm chướng, cát tường, cúc lưới, cúc cọ đỏ, thọ vàng, cúc chén... sức mua yếu, có thể khiến cung vượt cầu, dẫn tới giá giảm từ 10,7% - 20%.

Nguồn cung tốt nhưng sức mua kém khiến giá hoa giảm. Ảnh: THU HÀ

Ở nhóm hàng bánh kẹo, bà Ứng Thị Liên, tiểu thương chợ Bình Tây (quận 6, TP.HCM) thông tin: Hầu hết các mặt hàng mứt, bánh kẹo tết đều không lên giá. Theo đó mứt bí đang bán ra 60.000 đồng/kg, mứt gừng 90.000 - 120.000 đồng/kg, nho khô 150.000 đồng/kg.

Chỉ một số loại như mứt mãng cầu tăng 50.000 đồng/kg so với năm ngoái, lên 170.000 đồng/kg.

Nguyên nhân do nguồn cung chủ yếu phục vụ cho món trà mãng cầu, thiếu nguyên liệu làm mứt. Thêm nữa các xưởng làm mứt ở miền tây cũng giảm, nên hàng về không nhiều.

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Hóc Môn nhìn nhận, giá một số hàng rau củ phục vụ tết đang giảm. Điển hình như củ kiệu quanh mức 40.000 - 50.000 đồng/kg, giá thịt heo loại 1 về chợ giảm còn 56.000 đồng/kg, trong khi thời điểm này năm trước phải trên 70.000 đồng/kg.

Chợ và tiểu thương nỗ lực ra hàng tết

Trao đổi với PLO, đại diện Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết năm nay nguồn hàng rau củ vẫn chủ yếu đến từ các tỉnh, thành phố trong nước.

Rau củ từ Lâm Đồng chiếm 36% - 40% tổng sản lượng, trái cây từ Đồng Tháp cung ứng10% đến 40% tổng lượng trái cây về chợ.

Hàng Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 9% lượng rau (các loại như hành tím, tỏi, cà rốt, khoai tây...) và 23% lượng trái cây về chợ.

Theo đại diện Ban quản lý chợ, dù nguồn hàng về chợ luôn ổn định, lượng hàng dự trữ tết tại các nhà vườn cơ bản tăng nhẹ so với năm trước; nhưng sản lượng tiêu thụ dự kiến giảm, dẫn tới sản lượng hàng cung ứng Tết có thể bị dư thừa.

Nguyên nhân là do xuất khẩu bị hạn chế, tình hình kinh tế khó dẫn tới sức mua của người tiêu dùng giảm.

Chuyên kinh doanh bánh kẹo mứt tết, bà Ứng Thị Liên cho biết, mọi năm vào dịp này, quầy của bà đã nhập về hàng chục tấn mứt, bánh kẹo, nhưng năm nay chỉ cầm chừng 1 -2 tấn.

Cô Liên chủ động giảm nguồn hàng nhập về để cân đối sức mua và hàng hóa tại sạp, tránh hàng tồn. Ảnh: THU HÀ

“Năm nay giá hàng hóa không tăng nhưng sức mua cũng chậm, dù đã bắt đầu vào mùa mua sắm Tết”- bà Liên nói. Để ra được hàng, bà Liên chủ động kết nối các mối cũ, giới thiệu sản phẩm qua zalo, còn lại là bạn hàng ghé ủng hộ.

Hàng hóa tết đã sẵn sàng "chờ" người tiêu dùng chi tiêu. Ảnh: THU HÀ

Đại diện Ban quản lý chợ Bình Tây (quận 6) thông tin năm nay thương nhân dự trữ hàng không bằng mọi năm nhưng lượng hàng hóa vẫn đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu thị trường tết.

Hiện chợ vẫn đang tổ chức các hoạt động khuyến mãi tập trung, trong đó bán hàng, giảm giá, tặng quà, khuyến mãi. Đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra nguồn gốc chất lượng hàng hóa để giữ uy tín cho chợ và tiểu thương.

Đồng thời khuyến khích tiểu thương bán hàng qua các kênh online như mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử… và đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, giao dịch bằng mã QR.