Giá USD chợ đen bất ngờ cao hơn tại các ngân hàng thương mại

(PLO)- So với đầu tháng 11, hiện giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng 300 đồng trong bối cảnh chỉ số DXY có xu hướng hạ nhiệt.

Ngày 7-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của đồng VND so với USD ở mức 24.014 VND/USD, giảm 50 đồng so với hôm qua và giảm 75 đồng so với đầu tháng.

Tỉ giá mua giao ngay được giữ nguyên niêm yết ở mức 23.400 VND/USD, giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 25.164 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỉ giá.

Cùng với đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Tại Vietcombank, giá đồng đôla được niêm yết mua vào ở mức 24.080 VND/USD và bán ra ở mức 24.450 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, Eximbank giá mua – bán đồng USD chỉ còn 24.060 – 24.450 VND/USD, giảm 50 đồng ở chiều mua và giảm 60 đồng ở chiều bán ra so với giá đóng cửa phiên gần nhất. So với đầu tháng 11, giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại đã giảm tới 300 đồng.

Giá đồng USD những ngày qua đã giảm tới 300 đồng

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh cũng rơi về mức 24.510 – 24.560 VND/USD, giảm 50 đồng ở cả hai chiều so với giá mở cửa sáng nay.

Từ chỗ thấp hơn giá USD tại các ngân hàng thương mại gần 200 đồng, sau nhiều phiên miệt mài tăng giá, giờ đây giá đôla chợ đen trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường chính thức khoảng 100 đồng.

Trong cuộc họp chính sách tháng 11 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed, đúng như kỳ vọng, Fed đã không thay đổi lãi suất điều hành và thông điệp đưa ra đã phần nào bớt cứng rắn.

Theo đó, mặc dù Fed vẫn duy trì mức lạm phát mục tiêu dài hạn là 2% nhưng cơ quan này khẳng định sẵn sàng điều chỉnh quan điểm chính sách tiền tệ cho phù hợp.

Điều này đã giúp thị trường đặt kỳ vọng cao hơn về mức độ Fed sẽ hạ lãi suất trong năm 2024.

Đồng USD (thông qua chỉ số DXY) cũng hạ nhiệt nhanh chóng khi giảm tới 0,4% so với cuối tuần trước đó. Các đồng tiền chủ chốt đều tăng giá so với USD như EUR tăng 0,57%, GBP 0,58%. Riêng Yên Nhật giảm 0,47% do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong cuộc họp chính sách.

Đối với các đồng tiền trong khu vực, đồng Won Hàn Quốc tăng 2,48% và đồng Baht Thái Lan tăng 1,01%, được xem là hai đồng tiền ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất.

Tỉ giá USD/VND chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (PLO)- Chênh lệch lãi suất VND-USD trên thị trường liên ngân hàng đã thu hẹp đáng kể sau hơn một tháng Ngân hàng Nhà nước hút bớt tiền thừa nhưng tỉ giá USD/VND vẫn chưa hạ nhiệt.

THÙY LINH