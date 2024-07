Giá USD chợ đen trượt dốc 16/07/2024 14:10

Ngày 16-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỉ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đồng USD ở mức 24.245 VND/USD – giảm 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng thương mại sẽ chỉ được phép niêm yết giá mua – bán USD dao động từ 23.033 – 25.457 VND/USD.

Theo đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục neo ở mức kịch trần 25.457 đồng và không thay đổi so với hôm qua, trong khi giá mua vào thì mỗi nhà băng niêm yết một mức khác nhau.

Đơn cử, tại Vietcombank, giá mua USD hiện chỉ có 25.207 đồng, tại BIDV có giá mua vào ở mức 25.237 đồng, Eximbank là 25.160 đồng… Chênh lệch giữa giá mua – bán USD tại các ngân hàng thương mại dao động từ 220 – 300 đồng mỗi USD. Tuy nhiên, khoảng cách này trên thị trường tự do là 80 đồng.

Giả sử một doanh nghiệp bán 5.000 USD cho Eximbank, họ sẽ thu về 125,8 triệu đồng, bán cho Vietcombank sẽ nhận lại được 126,03 triệu đồng, và bán cho BIDV sẽ có 126,18 triệu đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do đang giao dịch phổ biến ở mức 25.550 đồng (mua vào) và 25.630 đồng (bán ra), giảm 77 đồng so với giá mở cửa sáng nay và giảm 90 đồng so với chiều qua.

Giá USD chợ đen tiếp tục lao dốc. Ảnh minh họa

Điều này cho thấy diễn biến giá USD chợ đen đang trái ngược với thị trường chính thức. Bởi lẽ, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại vẫn neo ở mức kịch trần, thì trên thị trường chợ đen lại đang “rơi” không phanh.

Nếu so với cuối tháng 6, có thời điểm giá đồng USD bật lên tới 26.050 đồng thì sau khoảng 3 tuần, hiện mỗi USD đã “bốc hơi” 320 đồng.

Trên thị trường thế giới, sau khoảng 2 tuần điều chỉnh giảm, chỉ số USD Index (DXY) bất ngờ tăng trở lại, hiện ở mức 104,36 điểm – tăng 0,16% so với hôm qua.

Theo quan sát của Khối Thị trường tài chính (ACB), trong bài phát biểu tại Hội nghị kinh tế ở Washington gần đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell khẳng định lạm phát và các dữ liệu kinh tế của Mỹ đã chậm lại trên diện rộng theo như kỳ vọng của FED.

Tuy nhiên, ông Powell lại từ chối đưa ra các nhận định về các điều kiện này đã đáp ứng đủ cho việc bắt đầu giảm lãi suất trở lại tại cuộc họp chính sách sau đây 2 tuần nữa (30 - 31/7) hay không.

Nhìn chung, thị trường kỳ vọng gần như chắc chắn FED sẽ bắt đầu hạ lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. FED thường tránh gây bất ngờ cho thị trường về các quyết định chính sách trong ngắn hạn của mình. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 đã giảm từ mức 13% trước khi Chủ tịch FED phát biểu xuống còn khoảng 7% sau những bình luận này.