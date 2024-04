Phản ứng của giá vàng, USD tự do sau thông tin đấu thầu vàng miếng SJC 23/04/2024 13:29

(PLO)- Giá vàng đã giảm khá mạnh do ảnh hưởng từ thị trường thế giới cũng như thông tin về đấu thấu vàng miếng. Đôla tự do hạ nhiệt, giao dịch trầm lắng.

Sáng nay (ngày 23-4), phiên đấu thầu vàng miếng đã chính thức diễn ra. Theo nguồn tin, có 11 đơn vị bao gồm 7 ngân hàng và 4 doanh nghiệp tham gia dự thầu gồm: phía các doanh nghiệp có SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý ACB; phía các ngân hàng có MSB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, VPBank, HDBank.

Có những người dân tranh thủ đi mua vàng khi giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt hạ sâu - Ảnh: Ngọc Diệp

Giá đấu thầu vàng giảm khi giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt đi xuống mạnh

Tổng khối lượng vàng miếng đưa ra đấu thầu ngày 23-4 vẫn là 16.800 lượng, tương đương 631kg vàng.

Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc đã giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với mức giá của ngày 22-4, còn 80,7 triệu đồng/lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu: 14 lô, tương đương 1.400 lượng, tối đa là 2.000 lượng.

Phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay được thực hiện trong bối cảnh giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đều giảm sâu.

Phiên giao dịch đầu tuần trên thị trường thế giới, ngày 22-4, theo giờ New York, thị trường thế giới đã chứng kiến một phiên giảm sốc của giá vàng.

Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm đến 2,5% xuống 2.330,5USD/ounce. Giá vàng giao hợp đồng tương lai trên thị trường New York hạ 2,8% xuống 2.346,4USD/ounce. So với mức đỉnh của tuần trước và mức đáy của phiên gần nhất, giá vàng hạ gần 100USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng giảm sâu trong phiên ngày thứ Hai, tuy nhiên chênh lệch giá mua và bán vảng doãng rộng lên 2,5 triệu đồng/lượng từ ngưỡng quanh khoảng 2 triệu đồng/lượng của nhiều ngày trước đó.

Thị trường vàng và đôla tự do sau thông tin về đấu thầu vàng

Tại thị trường Hà Nội sáng ngày hôm nay, nắm bắt thông tin giá vàng giảm mạnh phiên ngày hôm qua, một số người dân đã đi mua vàng, có hiện tượng xếp hàng chờ cả tiếng ở cửa hàng để mua tại phố Trần Nhân Tông – Hà Nội.

Tuy nhiên hiện tượng mua vàng chỉ diễn ra cục bộ ở một vài cửa hàng chứ không trên diện rộng. Những người dân đi mua cũng chỉ mua khối lượng ít, cầm chừng, chủ yếu là người lao động tự do, nhân viên văn phòng mua lượng vàng nhỏ lẻ.

Tại khu vực giao dịch ngoại tệ tự do khá phổ biến ở Hà Nội, số lượng người đi mua bán ngoại tệ khá thưa thớt - Ảnh: Ngọc Diệp

Đầu giờ chiều ngày hôm nay, giá vàng tại các doanh nghiệp lớn như sau: giá vàng SJC ở mức 80 - 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 ở mức 73 – 74,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay ở mức 25.275 đồng Việt Nam/USD. Tại Vietcombank, tỷ giá đồng USD ở mức 25.148 – 25.488 đồng Việt Nam/USD.

Trên thị trường đôla tự do, giao dịch khá trầm lắng trong nhiều ngày gần đây khi tỷ giá đồng USD lên ngưỡng quá cao. Tỷ giá đôla tại Hà Nội phần nào hạ nhiệt so với ngày gần nhất. Cập nhật đến trưa ngày hôm nay tại Hà Nội, tỷ giá đôla tự do ở mức 25.650 – 25.750 đồng Việt Nam/USD.