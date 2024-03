Giá USD tại các ngân hàng thương mại chao đảo

Hôm nay 28-3, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.003 VND/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Tỉ giá tham khảo của USD cũng được niêm yết ở mức 23.400 - 25.153 VND/USD (mua - bán).

Trong khi tỉ giá trung tâm chỉ nhích nhẹ, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại lại biến động khá mạnh, đẩy giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD.

Cụ thể, tại Vietcombank giá USD vào lúc 15h30 chiều được niêm yết ở mức 24.590 – 24.960 VND/USD, tăng thêm 10 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Tại Eximbank, giá mua – bán USD được nhà băng này công bố ở mức 24.580 – 24.970 VND/USD, tăng 30 đồng so với đóng cửa phiên gần nhất.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng giảm trái chiều. Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, tại ACB giá USD được mua vào bằng tiền mặt là 24.610 VND/USD và bán ra là 25.010 VND/USD, cộng thêm 10 đồng so với một ngày trước. Tương tự, VPBank tăng thêm 18 đồng mỗi USD, nâng giá mua – bán 24.598 – 25.068 VND/USD.

Ở chiều ngược lại, càng gần đến cuối phiên giao dịch, giá đồng bạc xanh tại Sacombank lại được điều chỉnh giảm. So với 10h28 sáng nay, thời điểm giá USD tại đây được niêm yết ở mức 24.615-25.005 VND/USD, thì đến cuối ngày chỉ còn 24.550 VND/USD mua vào và 24.940 VND/USD, tức là giảm tới 50 đồng so với cuối giờ chiều qua và giảm tới 65 đồng so với mức giá cao nhất trong phiên.

So với đầu tháng 3, giá USD tại các ngân hàng thương mại trong ngày hôm nay đã tăng khoảng 140 đồng. Diễn biến tăng giá chiếm xu thế chỉ đạo đã giúp chênh lệch giá bán USD giữa thị trường chính thức và thị trường chợ đen rút ngắn xuống còn 450 đồng, thay vì mức chênh lệch lên đến 700 đồng cách đây vài ngày.

Trên thị trường tự do, giá USD vẫn tiếp tục tăng, song biên độ tăng không đáng kể, giao dịch phổ biến quanh mức 25.416 – 25.496 VND/USD, cao hơn 15 đồng so với giá mở cửa hôm nay.

THUỲ LINH