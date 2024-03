Giá USD chợ đen bất ngờ lao dốc

(PLO)- Trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên, nhưng giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc.

Ngày 6-3, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.017 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Tương tự, các ngân hàng thương mại, giá USD ghi nhận phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp. Trong khi đó ở chiều ngược lại giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do bất ngờ trượt dốc.

Theo đó, giá đôla tại ngân hàng Vietcombank vào đầu giờ chiều nay niêm yết ở mức 24.510 – 24.880 VND/USD, tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên chiều qua.

Tại Eximbank không thay đổi giá mua vào so với chiều qua, niêm yết ở mức 24.460 VND/USD, ở chiều bán ra tăng thêm 10 đồng mỗi đôla, 24.860 VND/USD.

Như vậy, từ đầu tháng 3 đến nay, sau 4 phiên tăng giá, mỗi USD tại các ngân hàng thương mại đã tăng từ 50 - 70 đồng.

Giá USD trên thị trường chợ đen đã hạ nhiệt. Ảnh minh hoạ

Trên thị trường tự do, sau vài ngày liên tục tăng phi mã, hiện giá USD đã đảo chiều đi xuống, được giao dịch phổ biến ở mức 25.380 – 25.450 VND/USD, giảm tới 120 đồng ở cả hai chiều so với giá mở cửa sáng nay.

Nếu so với mức giá cao kỷ lục vào chiều qua khi giá đồng bạc xanh bật lên mức 25.580 – 25.660 VND/USD. Tức là chỉ trong vòng một ngày, giá đôla chợ đen đã “bốc hơi” tới 200 đồng mỗi đôla.

Do giá biến động quá mạnh, khiến chênh lệch giá mua – bán đồng USD từ mức chỉ cách nhau 50 đồng trong thời điểm bình thường nay nới rộng lên 80 đồng.

Điều này cũng giúp cho chênh lệch giá bán USD giữa thị trường chính thức và phi chính thức được thu hẹp đáng kể, từ mức chênh lệch hơn 900 đồng trong tuần trước đến nay giá bán USD trên thị trường tự do chỉ đắt hơn các ngân hàng khoảng 570 đồng.

THUỲ LINH